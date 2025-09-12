Grupo Bradesco Seguros é destaque no MESC 2025 e figura entre as 100 Melhores Empresas em Satisfação do Cliente no Brasil

O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido pelo Instituto MESC (Melhores Empresas em Satisfação do Cliente) na 10ª edição do prêmio, que celebra as companhias mais bem avaliadas pelos consumidores em todo o país. A cerimônia de premiação foi realizada no dia 2 de setembro, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo (SP).

Nesta edição, o Grupo Segurador conquistou posição entre as 100 Melhores Empresas em Satisfação do Cliente no Brasil, além de ser premiado em três categorias de destaque: Previdência Privada Aberta, Seguro de Vida e Saúde – Plano de Saúde.

A avaliação do Instituto MESC considerou três dimensões fundamentais: Atendimento, Poder de Execução e Valor, com base em mais de 1,5 milhão de opiniões espontâneas de clientes.

“É uma grande honra receber esse reconhecimento, que reforça nosso compromisso em colocar o cliente no centro de tudo o que fazemos. Esse resultado comprova que estamos no caminho certo, fortalecendo a cultura da proteção e oferecendo soluções que acompanham os brasileiros em diferentes momentos da vida”, destaca Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.