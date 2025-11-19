Grupo Bradesco Seguros anuncia patrocínio ao Natal Luz de Gramado em edição histórica de 40 anos

Companhia reforça compromisso com a valorização da cultura ao apoiar pela primeira vez o evento natalino mais tradicional do país – O Grupo Bradesco Seguros é um dos patrocinadores da 40ª edição do Natal Luz de Gramado, um dos mais emblemáticos eventos culturais do Brasil, que acontece até 18 de janeiro de 2026, no município de Gramado (RS). Em sua estreia como apoiador da festividade, a seguradora consolida mais um importante passo no fomento à cultura nacional, reforçando seu compromisso com iniciativas que promovem bem-estar, conexão e acesso à arte em todas as regiões do país.

Marcado por uma programação diversa, com apresentações pagas e gratuitas, distribuídas por múltiplos pontos da cidade, o Natal Luz é reconhecido por atrair milhares de visitantes ao longo de sua temporada e por proporcionar experiências memoráveis ao público.

“Estrear o patrocínio ao Natal Luz de Gramado justamente em seu 40º aniversário é motivo de grande satisfação para nós. Trata-se de um evento que traduz, de forma encantadora, a magia do Natal e a importância das festas de fim de ano. Estar presente neste momento simbólico é uma oportunidade de fortalecer laços com o público e contribuir com a continuidade de um projeto que movimenta o Sul do nosso país”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Como parte das ativações no evento, a companhia contará com um espaço instagramável junto ao lounge VIP do espetáculo “Nativitaten”, uma das principais atrações da programação. Com 2,68 metros de altura por 1,95 metro de largura, a instalação estará posicionada estrategicamente na entrada do show, garantindo ampla visibilidade e oferecendo ao público uma experiência visual marcante.

O patrocínio ao Natal Luz integra o escopo do Circuito Cultural Bradesco Seguros, uma das iniciativas mais longevas do setor privado voltadas ao apoio à cultura no Brasil. Em seus 18 anos de trajetória, o programa já impactou mais de 15 milhões de pessoas em mais de 50 cidades, com mais de 450 projetos culturais patrocinados. Por meio dessa frente, o Grupo tem apoiado peças de teatro, musicais, exposições, espetáculos de dança, literatura e diversas manifestações artísticas que enriquecem o cenário cultural do país.