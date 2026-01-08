Grupo Bradesco Seguros amplia rede de Espaços Corretor com unidade na Avenida Paulista

A estrutura multifuncional oferece suporte à rotina comercial, aos treinamentos e às reuniões com clientes, reforçando o papel estratégico dos corretores – O Grupo Bradesco Seguros expandiu sua rede de estruturas voltadas ao suporte comercial e ao fortalecimento da parceria com seus corretores, com a inauguração do Espaço Corretor São Paulo, localizado na sede da companhia na Avenida Paulista. A iniciativa faz parte da estratégia de investir em ambientes físicos que estreitem vínculos, estimulem o desenvolvimento profissional e impulsionem novas oportunidades de negócios com seus principais aliados comerciais.

Projetado como um ambiente multifuncional e colaborativo, o espaço foi concebido para sediar reuniões, treinamentos e atendimentos a clientes. Ele oferece aos parceiros uma infraestrutura prática, que pode ser integrada à rotina como uma extensão de suas atividades comerciais. O objetivo é criar um ponto de apoio permanente, que incentive o compartilhamento de experiências, o acesso ao conhecimento e o fortalecimento dos laços com a companhia.

O Espaço Corretor de São Paulo (Rua Itapeva, 782, 1ª Sobreloja, Bela Vista – SP) já está disponível para uso. O ambiente oferece salas de reunião, áreas compartilhadas, cabines individuais e uma estrutura confortável e funcional, além de recursos como Wi-Fi, notebook, impressora, máquina de café e purificador de água. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Com a nova unidade em São Paulo, o Grupo Bradesco Seguros consolida uma rede de três Espaços Corretor no Brasil, que inclui, além da capital paulista, as unidades já em operação no Rio de Janeiro (Praça Pio X, 79 – Centro/RJ) e em Porto Alegre (Avenida Independência, 1299 – Moinhos de Vento/RS). Corretores parceiros interessados em utilizar as instalações podem entrar em contato com seus respectivos gerentes comerciais ou pelos canais regionais: espacocorretor.sp@bradescoseguros.com.br, espacocorretor.rj@bradescoseguros.com.br e espacocorretor.poa@bradescoseguros.com.br.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.