Grupo Autoglass é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil

A empresa conquistou o 1º lugar da categoria Varejo e está entre as empregadoras mais bem avaliadas pelos trabalhadores brasileiros no Employer Branding Awards – O Grupo Autoglass conquistou o primeiro lugar na categoria Varejo do Employer Branding Awards 2026, ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil elaborado pelo Glassdoor em parceria com o Indeed. A lista foi divulgada nesta quarta-feira, 11, e reconheceu 62 empresas em diferentes setores da economia.

Diferentemente de outros rankings do mercado, o Employer Branding Awards não depende de inscrição nem de pesquisas conduzidas pelas próprias empresas. A classificação é construída a partir das avaliações anônimas e espontâneas que funcionários e ex-funcionários publicam no Glassdoor, com notas para temas como ambiente de trabalho, liderança, possibilidades de crescimento, remuneração e cultura organizacional.

O resultado representa uma evolução em relação à edição anterior. Em 2025, o Grupo conquistou a segunda posição em Varejo. Um ano depois, chega ao topo do segmento, em um setor que reúne algumas das maiores empregadoras do país e no qual a disputa por talentos é cada vez mais acirrada.

“Conquistar o primeiro lugar confirma que a valorização dos nossos talentos internos é percebida pelo time e fortalece a nossa marca empregadora, um ativo cada vez mais estratégico para atrair e reter os melhores profissionais do mercado”, afirma Adriano Tambaroto, diretor Administrativo do Grupo Autoglass. O executivo complementa dizendo acreditar que estar entre as melhores empresas para se trabalhar reflete diretamente na entrega de um serviço de qualidade. “Por isso, investimos continuamente na evolução das nossas práticas, no fortalecimento das lideranças e na construção de um ambiente que estimule o aprendizado, a colaboração e o crescimento profissional.” E finaliza destacando que o reconhecimento demonstra a força do trabalho conjunto e a responsabilidade de continuar evoluindo, sempre com as pessoas no centro das decisões da empresa.

Sobre a Autoglass

A Autoglass é líder no segmento de peças de primeira colisão na América Latina, com presença em todo o território nacional. Com décadas de atuação no mercado, a empresa atende oficinas, funilarias, seguradoras e frotas com um portfólio reconhecido pela qualidade e pelo atendimento.

Foto: Adriano Tambaroto, diretor Administrativo do Grupo Autoglass