Executiva fala sobre adaptabilidade e resiliência no seminário da ABGR

Reconhecida como “Mulher Destaque” no Prêmio Sou Segura 2025, distinção concedida a lideranças que se destacam na promoção da equidade de gênero e do empoderamento feminino, Isabel Azevedo, Chief People Officer da FF Seguros, participou, nesta quarta-feira (13), da 16ª edição do Seminário de Gestão de Riscos e Seguros, realizado pela Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR), no WTC Events Center, em São Paulo.

Isabel Azevedo esteve presente no painel “Gestão de Talentos: A relevância da Qualificação, os Desafios do Segmento e a Carreira”, abordando temas como visão sistêmica, adaptabilidade e resiliência. “O painel foi muito proveitoso. Contamos com a participação de Thiago Pereira (nadador e medalhista olímpico, atual diretor da Wiz Corporate), um profissional que, embora atue, hoje, no mercado de seguros, construiu uma notável carreira como nadador, inspirando-nos com seus exemplos. Ele compartilhou as competências de resiliência e adaptação que o levaram a conquistar medalhas olímpicas, trazendo orgulho ao Brasil. Minha contribuição complementou a dele, focando nas competências essenciais para a liderança no mercado de seguros”, afirmou a executiva.

Ela acrescentou que as competências tratadas na palestra são “cruciais” para o desenvolvimento de líderes.

Sobre “Visão sistêmica”, por exemplo, Isabel Azevedo acentuou a importância de compreender o todo, indo além da expertise técnica. “Isso envolve conhecer profundamente os clientes, colaboradores e processos, além de identificar as conexões que impulsionam os resultados”, pontuou.

Já a respeito da “Adaptabilidade”, a palestrante destacou a necessidade de se adaptar às mudanças. Ela ilustrou essa competência com exemplos da análise de Thiago Pereira sobre as piscinas, concorrentes e estratégias. “Fizemos paralelos com o mercado de seguros, demonstrando como essa adaptabilidade se aplica, tanto em grandes riscos quanto em linhas de consumo”, explicou.

Por fim, sobre “Resiliência”, ela enfatizou a relevância dessa competência, especialmente no contexto das transformações atuais, sejam elas climáticas, governamentais ou sociais. “Discutimos a importância da gestão do estresse e da inteligência emocional como ferramentas-chave para os líderes, auxiliando-os a lidar com a complexidade e a ambiguidade inerentes ao mercado de seguros, além de promover o bem-estar dos colaboradores”, ressaltou.

EVENTO

O seminário da ABGR apresentou uma programação repleta de conteúdo técnico e troca de experiências.

O evento reuniu os principais players e tomadores de decisão do setor com expertise em gerenciamento de riscos, seguros e proteção patrimonial.

A programação oficial contou com 24 painéis temáticos, que abordam as principais tendências e desafios do setor. “A Expo ABGR já é um dos principais eventos na área de gestão de riscos e seguros a nível global”, afirmou o presidente da ABGR, Luiz Otavio Artilheiro.