ESSOR Seguros celebra 15 anos de inovação e crescimento

Trajetória de especialização impulsiona a seguradora a posições de destaque no mercado brasileiro – A ESSOR Seguros, integrante do Grupo SCOR, completa 15 anos de atuação no mercado brasileiro consolidando uma trajetória marcada pela inovação, especialização e desenvolvimento de soluções para nichos estratégicos. Ao longo desse período, a companhia ampliou sua atuação, fortaleceu a parceria com os corretores e projeta novos avanços.

Destaque – Nesses 15 anos a ESSOR conquistou destaque em diversos ramos do mercado. “Hoje somos a maior seguradora de RC ônibus do país com 48% de participação de mercado. Ocupamos a segunda posição no seguro Agro e estamos entre as três maiores seguradoras no segmento de embarcações”, destaca Roberto Uhl, head de desenvolvimento de negócios e inteligência de mercado da ESSOR Seguros.

A companhia também tem atuação relevante nos seguros de transporte de mercadorias, eventos, painéis solares fotovoltaicos, bicicletas, garantia e riscos de engenharia. “Esses resultados refletem nossa estratégia de investir em nichos especializados e desenvolver soluções alinhadas às necessidades de cada segmento”, ressalta o executivo.

Parcerias – Desde o início de suas operações no Brasil, a seguradora apostou em um modelo de negócios baseado em parcerias estratégicas e no desenvolvimento de produtos. “A ESSOR Seguros agregou muito ao mercado de seguros do Brasil nestes últimos quinze anos, com uma atuação marcada pelo pioneirismo em segmentos que careciam de opções de produtos diferenciados”, afirma Roberto Uhl.

Corretores- Com uma rede de cerca de 15 mil corretores e distribuição digital, a ESSOR considera esses profissionais fundamentais para sua trajetória de crescimento. “Nosso foco, desde o início, foi fortalecer a relação com os corretores de seguros, que são parte essencial da história de sucesso da ESSOR”, ressalta o executivo.

Futuro – Otimista quanto ao futuro, para os próximos anos a companhia pretende ampliar o portfólio de produtos, fortalecer parcerias de longo prazo e intensificar os investimentos em tecnologia, atendimento e capacitação de colaboradores.

“Estamos vivendo um momento importante de transformação na indústria de seguros e preparados para esse novo cenário, impulsionado pelo uso intensivo da Inteligência Artificial”, conclui Roberto Uhl.

Sobre a ESSOR:

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.

Foto: Roberto Uhl, head de desenvolvimento de negócios e inteligência de mercado da ESSOR – Foto: Manoel Petry