“Envelhecendo, eu?!”: Grupo Bradesco Seguros promove live sobre tempo, saúde emocional e autonomia

Evento integra ações da Plataforma Espaço Universeg e abre espaço para o diálogo sobre envelhecimento com mais presença, leveza e bem-estar – No próximo dia 10, o Grupo Bradesco Seguros realizará a live “Envelhecendo, eu?!”, como parte das ações da plataforma de capacitação Espaço Universeg. A transmissão, que ocorrerá no canal oficial da seguradora no YouTube, convida o público a uma reflexão sobre o cuidado integral com o corpo e as emoções ao longo da vida.

O encontro contará com a participação da jornalista Laura Medina, especialista em saúde e bem-estar, e de Bianca Vilela, especialista em longevidade e TEDx Speaker. As convidadas compartilharão suas perspectivas sobre qualidade de vida e autocuidado, em uma abordagem leve, acessível e inspiradora. Mais do que uma conversa, será um convite à reconexão com o que realmente importa: valorizar o aprendizado emocional adquirido ao longo da trajetória e estimular escolhas conscientes que fortaleçam o bem-estar e a autonomia em todas as fases da vida.

“O cuidado com as pessoas é um dos pilares que sustentam nossa atuação. Iniciativas como essa refletem o nosso compromisso em promover conhecimento sobre como podemos buscar ter longevidade com qualidade. Ao cuidarmos do corpo e das emoções, não estamos apenas ampliando o tempo de vida, mas, sobretudo, a qualidade desse anos”, afirma Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar ao longo da vida, o Grupo Bradesco Seguros tem a longevidade como um de seus pilares estratégicos. Para conhecer mais sobre o tema, acesse os conteúdos da Trilha da Longevidade na plataforma Espaço Universeg, pelo endereço www.espacouniverseg.com.br.

Serviço

Live: Envelhecendo, eu?!

Data: 10/09 (quarta-feira)

Horário: 9h às 10h30

Onde assistir: youtube.com/bradescoseguros

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros.