Enterbooks Edições, a editora da Agência Seg News, promoverá eventos para lançamento de Livros de Seguro Garantia e Dicionário Trilingue de Seguros

A Agência Seg News programou dois eventos para a divulgação, venda e autógrafos dos livros “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil” e do Dicionário Trilingue de Seguros (Português-Inglês-Espanhol). O lançamento oficial será no dia 16 de outubro no Buffet Red Pepper Eventos (Restaurante do Instituto de Engenharia). No dia 13 de novembro, as publicações serão apresentadas na I Feira de Literatura do Seguro. Evento que está sendo organizado em parceria com a tradicional Editora Roncarati, com o apoio da SBCS – Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro.

Reserve o seu exemplar:

.Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/livro-desenvolvimento-e-importancia-do-seguro-garantia-no-brasil/

.Dicionário Trilingue de Seguros

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/dicionarioglossario-de-seguros-seg-news-portuguesinglesespanhol/

Agenda dos Eventos:
16.10.2025 – Buffet Red Pepper Eventos (Restaurante do Instituto de Engenharia (Rua Dr. Dante Pazzanese, 120)
13.11.2025 – I Feira de Literatura de Seguros – Espaço de Eventos do Sincor-SP

16 DE OUTUBRO
COQUETEL E NOITE DE AUTÓGRAFOS
LOCAL: BUFFET RED PEPPER EVENTOS (RESTAURANTE DO INSTITUTO DE ENGENHARIA – Rua Dr Dante Pazzanese, 120)

13 DE NOVEMBRO
I FEIRA SEG NEWS DE LITERATURA DE SEGUROS
Data: 13 de Novembro de 2025 – Das 9h30 ás 16h30
Local: Centro de Atividades do Sincor-SP (Rua Líbero Badaró, 293 – 29o Andar)
Realização: Enterbooks Edições (Agência Seg News) e Editora Roncarati
Apoio Institucional: SBCS – Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro

