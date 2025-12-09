Em cenário de crescimento da alta renda no Brasil, MAG Seguros apresenta o Whole Life Sucessão

Solução integra estratégia da seguradora para atender à demanda crescente por proteção patrimonial e sucessória no país – A MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil, anuncia o lançamento da sua nova ferramenta para planejamento sucessório, a Whole Life Sucessão. O seguro de vida vitalício tem foco em liquidez imediata, eficiência financeira, otimização da carga tributária, além de proteção patrimonial e pode ser contratado por pessoas de 16 a 80 anos.

O Whole Life Sucessão reúne ainda benefícios como capital segurado inteligente, entregando a mesma liquidez imediata de soluções similares, porém com custo de aquisição significativamente inferior. Dessa forma, o produto amplia o acesso a seguros de vida voltados à sucessão, reforçando sua proposta de democratização desse tipo de proteção. “A solução foi criada para atender quem busca um produto acessível e estratégico para garantir a transferência de patrimônio com agilidade e sem complicações legais ou financeiras”, destaca Larissa Althoff, Diretora de Parcerias Financeiras da MAG Seguros.

Cenário de alta

O Brasil alcançou a marca de 433 mil indivíduos com patrimônio superior a US$ 1 milhão, consolidando-se como o país com maior número de milionários na América Latina e ocupando a 19ª posição no ranking global, conforme o Relatório Global da Riqueza 2025, publicado pelo banco suíço UBS. Os dados, referentes a 2024, indicam um crescimento de 1,6% em relação ao ano anterior.

Esse movimento de expansão da riqueza e concentração de capital reforça a relevância do planejamento sucessório, que se torna praticamente indispensável no atual cenário. “Com essa tendência de aumento do número de milionários no Brasil, o seguro de vida deixou de ser uma opção para se tornar uma estratégia necessária”, afirma a diretora.

Linha Private Solutions

O Whole Life Sucessão integra a linha Private Solutions, que acaba de passar por um processo de atualização e rebranding conduzido pela MAG Seguros. O objetivo é apresentar um portfólio ainda mais alinhado ao perfil do público de alta renda, fortalecendo a identificação com esse segmento.

A linha conta também com o seguro Term Life Sob Medida, que oferece proteção por tempo determinado, além das soluções Whole Life Integral e Whole Life Dinâmico, ambas de cobertura vitalícia e com formação de reserva resgatável — sendo que o modelo Dinâmico permite ajustar a cobertura conforme a evolução patrimonial do cliente.

“A atualização do nosso portfólio reforça o compromisso da MAG, ao longo de 190 anos, em oferecer soluções robustas, acessíveis e adequadas às reais necessidades dos clientes, ampliando oportunidades de venda e fortalecendo a captação de novos negócios”, conclui Leonardo Lourenço, diretor estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.