Diretor da Lider foi um dos representantes da empresa no Prêmio Seg News 2025!

O executivo Márcio Roberto Carneiro, diretor técnico e comercial da Líder Afiançadora, foi um dos representantes da empresa na celebração do Prêmio Seg News 2025. A Líder foi homenageada e recebeu o Prêmio Seg News 2025 com o Case: Destaque Nacional no Setor de Garantias Fidejussórias – Carta de Fiança para o Mercado de Loteamento Imobiliário. O evento aconteceu no dia 30 de Maio, em Sâo Paulo, no auditório do Instituto de Engenharia. Ao receber o troféu, o executivo afirmou: “Ao longo desses quase cinco anos de caminhada, cada conquista da Líder Afiançadora foi construída com o empenho, talento e a dedicação de vocês, nossos colaboradores. Não se trata apenas de metas batidas ou resultados alcançados, mas de uma história escrita no dia a dia, com esforço silencioso, escolhas firmes e muito comprometimento, que muitas vezes passou despercebido, mas nunca foi em vão. Agradecemos pelo empenho e entrega de todos. E acima de tudo, por fazerem parte dessa jornada com a seriedade de quem sabe que o sucesso é feito de Gente. Gente como vocês!

Ao longo de mais de 40 anos de trajetória profissional no mercado, Márcio Roberto Carneiro, que é formado em Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior e Pós-graduação em Seguros e MBA em Seguros pela Funenseg-SP, atual Escola Nacional de Seguros (ENS), tem em seu histórico atuação em grandes companhias do setor de seguros, entre as quais: Brasil Cia de Seguros Gerais – AGF (Atual Allianz), Cia de Seguros Cruzeiro do Sul, Bamerindus Companhia de Seguros, Grupo Sul América Seguros e Companhia Mutual de Seguros. Ele também é CEO da MRC Assessoria Empresarial Ltda, empresa na qual atua com expertise no segmento de Fiança Locatícia.