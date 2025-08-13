Dicionário Trilingue de Seguros é lançado no formato impresso pela Agência Seg News (EnterBooks Edições)

DICIONÁRIO (GLOSSÁRIO) TRILINGUE DE SEGUROS SEG NEWS ­ PORTUGUÊS­INGLÊS­ESPANHOL

LIVRO IMPRESSO!

Preço: 110,00

Conteúdo: 243 Páginas

Compre aqui:

https://vanmoreiradiscoselivros.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/dicionarioglossario-de-seguros-seg-news-portuguesinglesespanhol/

Produção e Impressão: Enter Books Edições (Apoio Filos Editora)

Editora da Agência Seg News

Registrado na CBL ­ Câmara Brasileira do Livro

ISBN (International Standard Book Number): 978­65­00­22918­9

Coordenação, Pesquisa e Edição: Ivanildo J. M. Sousa

Tradução: Agatha Duas

Diagramação: Igor Sabino Moreira Sousa

Arte e Capa: Nath Dias

Autores:

Ivanildo J.M. Sousa:

Jornalista e CEO da Agência Seg News – Formado em Jornalismo pela Fundação Cásper Líbero, com cursos de Especialização em Seguros – Curso de Pós Graduação pela Fundação ItseMapfre e no Mercado de Capitais – IBMEC e Membro da ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência. Iniciou sua trajetória profissional no mercado de seguros como Repórter e Editor-Assistente na Revista Seguros & Riscos (1988 á 1991); foi Editor da RBS– Revista Brasileira de Segurança, publicação da Editora Technic Press; Repórter da Revista Gerência de Riscos (ABGR – Associação Brasileira de Gerência de Riscos); Repórter/Colaborador da Revista Balanço Financeiro (Grupo Gazeta Mercantil) e da Folha da Tarde/Economia, além de Fundador e Diretor de Redação da Revista Cobertura, onde atuou até 2005. Co-autor dos livros: Dicionário de Seguros Inglês, Portugues e Espanhol (Tradução Agatha Dias); Evolução das Tecnologias e seus Impactos nas Corretoras de Seguros – Do Fax ao Marketing Digital & LGPD (Parceria com Igor Sabino); Edição do Livro Póstumo de Fábio Carbonari “Seguro de Riscos de Engenharia: Cláusulas Complexas e Sinistros” e finalmente o livro “ROCK BRASIL DE 50 Á 2000”. *Ivanildo Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do Centro de Capacitação Profissional Seg News)

Agatha Dias – Tradutora:

Tradutora especializada em Português/Inglês | Tradução e/ou revisão de textos jurídicos, técnicos, médicos, publicitários e legendas para redes sociais | +3 anos de experiência. Com experiência em tradução e revisão de documentos jurídicos, técnicos, médicos e publicitários, tradução e revisão de legendas (redes sociais), tenho grande interesse por diferentes culturas e busco garantir a compreensão da mensagem e a fluidez em meus trabalhos. Apaixonada por literatura fantástica e pelo estudo das relações sociais, acredito que esses interesses enriquecem meu olhar crítico e criativo no processo de tradução, me mantendo guiada pela ética, diversidade e compromisso com prazos.

Idiomas: Português/Inglês

Formação: Letras – Tradutor e Intérprete (Certificação: FCE)