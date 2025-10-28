CVG-SP dá a largada para o Prêmio Seguro Paulista 2025

Premiação que elege os melhores profissionais da linha de frente das seguradoras no atendimento aos corretores de seguros já tem a lista de indicados – A segunda edição do Prêmio Seguro Paulista já começou. A premiação inédita criada pelo CVG-SP para valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente das seguradoras no atendimento a corretores de seguros, já tem a lista de indicados. Coube às seguradoras beneméritas do CVG-SP indicar os profissionais de suas respectivas equipes de atendimento para concorrerem ao prêmio, em eleição online que terá início neste mês.

Quatro categorias concorrem ao prêmio. Nas três primeiras – Seguro de Vida Individual, Seguro de Vida em Grupo e Saúde -, participam os profissionais que atuam nas funções de gerente comercial ou executivo de contas ou accounts nas seguradoras associadas ao CVG-SP. Na quarta categoria – Apoio Operacional – concorrem os funcionários desta área ou assistentes. A eleição será realizada em dois turnos, entre o final de outubro e o mês de novembro, por meio de votação eletrônica online dos corretores de seguros.

No primeiro turno, os profissionais mais votados serão eleitos semifinalistas da premiação. A votação desta etapa será realizada entre os dias 27 de outubro e 5 de novembro, por meio da “Urna Virtual”, que os corretores poderão acessar no Linktree do CVG-SP para escolherem entre os profissionais indicados os seus preferidos.

No segundo turno, que ocorrerá no final de novembro, será a vez de os corretores escolherem os finalistas. A Comissão Organizadora fará a apuração dos votos, definindo os três profissionais mais votados em cada uma das quatro categorias. Os vencedores do Prêmio Seguro Paulista 2025 serão revelados na Festa de Confraternização do CVG-SP, no dia 1º de dezembro.

Sucesso da premiação

Diante do sucesso da edição anterior do Prêmio Seguro Paulista, o diretor de Relações com o Mercado do CVG-SP, Marcos Salum, gerente Comercial da Swiss Re, considerou muito acertada a continuidade. “No ano passado, computamos mais de 3 mil votos, foi um sucesso. Por isso, não poderíamos deixar de continuar a promover o reconhecimento dos profissionais do nosso mercado de vida e saúde, que fazem a diferença. São eles que estão na linha de frente, muitas vezes nos bastidores, mas que são a chave para êxito das companhias junto aos clientes e corretores”, diz.

O presidente do CVG-SP, Anderson Mundim, superintendente Executivo da Bradesco Vida e Previdência, constata a boa receptividade do mercado à premiação. “Tivemos grande adesão das seguradoras, com muitas indicações de funcionários”, diz. Para ele, o CVG-SP contribui para a evolução do mercado ao promover o reconhecimento do talento e da importância dos profissionais que se dedicam ao atendimento de corretores. “Agora, contamos com o engajamento das seguradoras parceiras e com a participação dos corretores para eleger os vencedores do Prêmio Seguro Paulista 2025”, diz.