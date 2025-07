CVG-RJ elege seu Conselho Consultivo

Eleitos no dia 9 de julho, os novos membros são Ademir Marins e Enio Miraglia, ambos experientes profissionais do mercado de seguros

A nova diretoria do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) foi eleita na última quarta-feira (9). Para presidi-la no biênio 2025-2027 estará Sonia Marra, a primeira mulher a ocupar o cargo em 59 anos de atividades da instituição. Também foram eleitos os membros do novo Conselho Consultivo: Ademir Marins para a presidência do Conselho e Enio Miraglia será o secretário do Conselho.

Ademir Marins – Sócio do CVG-RJ desde agosto de 1974, quando a sede era itinerante, sempre na empresa em que o presidente trabalhava, e o mandato era de apenas um ano. Exerceu diversos cargos nas diretorias e foi presidente da executiva no período 1984/1985. Naquela ocasião, o CVG-RJ juntamente com o CVG-SP e o Clusvip do Paraná, participaram do IV Congresso Nacional dos Corretores de Seguros, em Salvador, com um painel sobre seguro de vida. Foi secretário do conselho consultivo nos mandatos de Lúcio Marques e Octávio Perisse. É também diretor do Sincor-RJ e responsável pela Revista Previdência & Seguros.

Enio Miraglia – É sócio do CVG-RJ há mais de 40 anos e foi presidente da entidade em duas gestões: de 1999 a 2001 e de 2001 a 2003. Foi o fundador do CVG-ES, em 2004, e neste mesmo ano tornou-se o primeiro presidente da entidade. Foi eleito, em diferentes chapas para o comando do CVG-RJ, para os cargos de vice-presidente e diretor social. É diretor da Millenium Consultoria de Seguros, consultor em seguros e benefícios, com passagem por grandes empresas de seguros e de corretagem de seguros no decorrer de sua longa trajetória no setor.

Metas – Uma das propostas da nova gestão, sob o comando de Sonia Marra, é dar continuidade à revitalização da sede iniciada na gestão anterior para entregar um ambiente mais moderno e atrativo ao mercado. A nova diretoria também atualizará as rotinas administrativas para otimizar processos e, também, o cadastro de sócios. Constam ainda da lista de propostas a reavaliação de ações das mídias sociais, atualização e desenvolvimento de novas ferramentas; avaliação dos contratos com fornecedores atuais com intuito de aprimorar e acrescentar serviços mais inovadores e atualizados; reafirmação do vínculo com as beneméritas atuais e angariar novas parcerias; intensificação dos cursos e palestras promovidos pelo CVG-RJ em conjunto com as seguradoras, assessorias, corretoras e parceiros do mercado; a parceria com Escola Negócios e Seguros (ENS) para a criação do podcast “CVG Em Foco”, dentre muitas ouras ações.

Nova diretoria — A diretoria completa é composta por: Sonia Marra, presidente; Leila Nogueira, vice-presidente; Tatiana Antoniazzi, diretora social; Igor Menezes, diretor adjunto; Wellington Costa, diretor adjunto; Jacqueline Sorensen, diretora de ensino; Cristiane Abreu, diretora-adjunta; Pedro Monteiro, diretor-adjunto; Leonardo Villela, diretor financeiro; Luise Soares, diretora adjunta; Ronaldo Gama, diretor adjunto; Conselho Consultivo: Ademir Marins, presidente, e Enio Miraglia, secretário; Ronaldo Marques, comissão fiscal; Karen Michel, comissão fiscal; Marcio Coutinho, comissão fiscal; João Paulo Cunha, assessor; Octávio Perissé, assessor; Gilberto Villela, assessor e Juliana Queiros, assessora.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Footo: Ademir Marins, presidente do Conselho Consultivo do CVG-RJ e Enio Miraglia, secretário do Conselho Consultivo do CVG-RJ – Foto: Divulgação