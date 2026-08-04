CUFA promove balcão de oportunidades com vagas de trabalho e formação gratuita para novos corretores de seguros

A iniciativa oferece treinamento completo, certificação profissional válida em todo o Brasil e não exige experiência prévia – A Central Única das Favelas (CUFA) realiza, no próximo dia 6 de agosto, um balcão de oportunidades voltado a moradores de favelas do Rio de Janeiro interessados em construir carreira no mercado de seguros. A ação acontece das 15h às 16h, na sede da CUFA Madureira, e oferecerá vagas para a formação de novos corretores.

A iniciativa é realizada em parceria com seguradora social das favelas, criada para ampliar o acesso à proteção financeira e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades de trabalho e renda dentro das favelas. As vagas são destinadas a moradores de Penha, Acari, Vila Vintém, Rocinha, Vila Kennedy e Maré.

Sem a exigência de experiência prévia, o projeto aposta na democratização do acesso ao mercado de trabalho. Os selecionados receberão capacitação integral e sem custos para obter a certificação oficial de corretor de seguros, com validade em todo o território nacional. Durante o encontro em Madureira, os candidatos conhecerão os detalhes da atuação, o modelo de negócios, a grade de treinamento e o processo seletivo.

“O papel da CUFA sempre foi abrir caminhos onde o mercado tradicional costuma fechar portas. Essa parceria com a Favela Seguros vai além de preencher vagas de trabalho: estamos oferecendo qualificação de ponta e certificação nacional para moradores das nossas favelas conquistem uma profissão definitiva e movimentem a economia dentro dos seus próprios territórios,” diz Celso Athayde, fundador da CUFA e CEO da Favela Holding.

Serviço:

Balcão de Empregos – Formação de Corretores de Seguros

Data: 6 de agosto de 2026

Horário: Das 15h às 16h

Local: CUFA Madureira

Público: Moradores da Penha, Acari, Vila Vintém, Rocinha, Vila Kennedy e Maré

Pré-requisito: Não é necessário ter experiência.

Foto: Celso Athayde, fundador da CUFA e CEO da Favela Holding.