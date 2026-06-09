CSP Bahia institui Agosto Verde e coloca seguro de vida no centro do debate

Iniciativa inédita mobilizará corretores, especialistas, seguradoras e a sociedade em uma programação dedicada à valorização da proteção financeira das famílias – O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado da Bahia (CSP Bahia) acaba de lançar o Agosto Verde, campanha voltada à conscientização da sociedade sobre a importância do seguro de vida como instrumento de proteção, planejamento financeiro e responsabilidade social. A iniciativa propõe dedicar o mês de agosto à disseminação de informações sobre o tema, reunindo especialistas, seguradoras, corretoras, entidades do setor e a população em uma programação de conteúdo e relacionamento.

Embora existam diversas campanhas temáticas consolidadas no calendário nacional, não há atualmente uma ação dedicada exclusivamente à valorização do seguro de vida com a abrangência proposta pelo Agosto Verde. O presidente do CSP Bahia, Antonio Daniel Mota, explica que a iniciativa surge para ampliar o debate sobre o tema e aproximá-lo do cotidiano das pessoas. “Visamos conscientizar a sociedade sobre a necessidade e a importância da contratação do seguro de vida. Queremos ampliar esse debate e mostrar que o seguro de vida é uma ferramenta essencial de proteção e planejamento para as famílias”, afirma.

A campanha está fundamentada na ideia de que proteger a vida vai além de uma decisão financeira. Para a diretora de Previdência do CSP Bahia, Mariuchi Uzeda, a proposta é estimular uma reflexão mais ampla sobre o papel do seguro na organização financeira dos brasileiros. “Trata-se de um ato de responsabilidade, cuidado e planejamento. O seguro de vida contribui para que as famílias estejam mais preparadas diante de situações inesperadas e tenham maior segurança para enfrentar desafios futuros”, observa.

As ações do Agosto Verde terão início em 21 de julho, com uma live inspirada em programas de entrevistas e transmitida ao vivo. O encontro reunirá representantes das beneméritas e patrocinadores para apresentar produtos, soluções e campanhas voltadas ao seguro de vida.

Segundo Mota, o objetivo é criar um ambiente de troca de conhecimento e valorização do segmento. “Vamos reunir as empresas para falar sobre seus produtos, campanhas e, principalmente, discutir o papel do seguro de vida na proteção da sociedade. Queremos dar visibilidade às boas iniciativas do mercado e fortalecer a cultura da proteção”, pontua.

Ao longo do mês de agosto, a programação contará ainda com uma série de podcasts sobre seguro de vida, reunindo especialistas convidados para abordar temas relacionados à sucessão patrimonial, planejamento familiar, longevidade e gestão de riscos. Também haverá espaço para entrevistas exclusivas com patrocinadores da campanha.

Outro destaque da programação será o evento presencial programado para o dia 6 de agosto, em Salvador. O palestrante convidado é o executivo Luiz Ricardo Araújo, profissional com 35 anos de experiência no mercado segurador e atual gerente da Academia de Vendas da Seguros Unimed. Ele abordará o tema “Seguro de Vida para Famílias Atípicas”, mostrando como o seguro de vida pode contribuir para a segurança financeira de pessoas que convivem com necessidades especiais permanentes.

A diretora de Vida Corporate do CSP Bahia, Carolina Moura, diz que a escolha do tema reforça o compromisso da entidade em abordar questões de interesse social e ampliar a compreensão sobre as diferentes aplicações do seguro de vida. “Queremos mostrar que o seguro de vida atende diferentes realidades e necessidades. Falar sobre famílias atípicas é uma forma de demonstrar como essa solução pode contribuir para a construção de um futuro mais seguro e tranquilo, beneficiando muitas pessoas”, salienta.

A campanha também prevê a participação ativa dos associados Diamante do CSP Bahia. A partir do início de agosto, eles poderão enviar vídeos sobre o tema seguro de vida para divulgação nos stories da entidade. Os conteúdos serão submetidos à votação do público e os mais bem avaliados disputarão uma premiação especial durante a 4ª edição do Prêmio CSP Bahia, em outubro. A ação busca ampliar o alcance das mensagens da campanha e incentivar a produção de conteúdo voltado à conscientização da sociedade.

Além de promover educação financeira e ampliar o conhecimento da população sobre proteção patrimonial e familiar, o Agosto Verde busca fortalecer o mercado ao criar um ambiente favorável à divulgação de produtos, campanhas e iniciativas das empresas participantes.

Durante todo o mês, o CSP Bahia dará visibilidade às ações desenvolvidas por beneméritas e patrocinadores por meio de suas plataformas digitais, podcasts, entrevistas e demais iniciativas previstas na programação.

Antonio Daniel Mota destaca que a campanha foi concebida para gerar benefícios coletivos. “Quando a população compreende melhor a importância do seguro de vida, todos ganham. As famílias passam a ter mais consciência sobre proteção, os corretores encontram um ambiente mais favorável para orientar seus clientes e as seguradoras ampliam sua capacidade de levar informação de qualidade ao mercado”, enfatiza.

O presidente acrescenta que a expectativa é transformar o Agosto Verde em uma iniciativa permanente. “Nosso objetivo é consolidar agosto como um período de maior conscientização sobre a importância do seguro de vida. Estamos iniciando um trabalho que pretende ampliar esse debate e contribuir para fortalecer a cultura da proteção junto à sociedade”, conclui.

Sobre o CSP Bahia – O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado da Bahia (CSP Bahia) é uma entidade sem fins lucrativos dedicada ao incentivo, promoção e desenvolvimento dos segmentos de seguros de pessoas, saúde, odontologia, previdência complementar e capitalização. A instituição atua na integração dos profissionais do setor, na disseminação do conhecimento e no fortalecimento da cultura da proteção junto à sociedade.