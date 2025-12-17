CSP Bahia amplia atuação e prepara ações para 2026

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia (CSP Bahia) encerrou 2025 com uma agenda intensa de eventos, debates técnicos e ações institucionais, voltadas ao fortalecimento do mercado de seguros de pessoas no Estado. Ao longo do ano, a entidade desenvolveu iniciativas de capacitação, integração e diálogo com os diversos agentes do setor.

As atividades tiveram início em janeiro, com a palestra “Os segredos de uma boa comunicação”, conduzida pela jornalista Thaic Carvalho, que abordou técnicas de oratória aplicadas ao ambiente profissional. Na sequência, a entidade promoveu oficina prática de oratória voltada exclusivamente às associadas Diamante, ampliando o conteúdo apresentado no primeiro encontro e oferecendo formação direcionada ao público estratégico do Clube.

Em maio, o CSP Bahia realizou a mesa-redonda presencial “Desafios e Oportunidades da Saúde Suplementar no Brasil”, reunindo representantes de operadoras e seguradoras com atuação nacional e regional. Participaram do debate executivos da Hapvida, Bradesco Saúde, Nordeste Saúde e Seguros Unimed, com mediação da diretoria da entidade. O encontro discutiu temas como sustentabilidade do setor, regionalização, atenção primária, uso de tecnologia, inteligência artificial e regulação, e foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do Clube no YouTube.

No segundo semestre, a agenda seguiu com foco na qualificação técnica. Em setembro, o CSP Bahia promoveu a palestra sobre o novo Marco Legal dos Seguros, com o jurista Pablo Stolze, professor da Universidade Federal da Bahia e juiz de direito. O evento abordou os impactos da Lei nº 15.040/2024 nos contratos de seguro e reforçou a importância da atualização jurídica para corretores e executivos do setor.

Em outubro, a entidade promoveu a terceira edição do Prêmio CSP Bahia, iniciativa que reconhece profissionais que se destacam nos ramos de seguros de pessoas e benefícios. A programação contou com a palestra do corretor de seguros Rogério Araújo, reunindo associados, beneméritas e convidados em um evento que combinou conteúdo, reconhecimento profissional e confraternização.

Ao longo de 2025, o CSP Bahia também lançou o projeto social “Me Seg”, voltado à capacitação gratuita de pessoas em situação de vulnerabilidade social ou em busca de recolocação profissional no mercado de seguros. A primeira edição do projeto foi realizada em parceria com o Centro Fraterno Maria Célia e incluiu aulas teóricas, orientação sobre empregabilidade e inserção dos participantes no Banco de Talentos da entidade.

Paralelamente aos eventos presenciais, o Clube manteve uma agenda contínua de produção de conteúdo por meio do CSP Bahia Podcast, com episódios dedicados a temas relevantes para o mercado de seguros de pessoas e benefícios, sempre com a participação de especialistas de diferentes áreas do setor.

Segundo o presidente da entidade, Antonio Daniel Mota, o ano foi marcado por forte engajamento dos associados e consolidação do papel institucional do Clube. “O CSP Bahia cumpriu, em 2025, sua missão de promover conhecimento, integração e diálogo qualificado. Realizamos eventos com ampla participação, lançamos um projeto social estruturado e mantivemos um canal permanente de discussão por meio do podcast”, afirma.

Para 2026, a entidade projeta a ampliação das atividades, com intensificação dos eventos presenciais, realização de cursos de qualificação, expansão da agenda do CSP Bahia Podcast, novas ações sociais e a quarta edição do Prêmio CSP Bahia, em formato ampliado. “A perspectiva é ampliar o alcance institucional do Clube, fortalecer o relacionamento com associados e beneméritas e seguir contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas e benefícios na Bahia”, completa o presidente.

Foto: Antonio Daniel Mota, presidente do CSP Bahia