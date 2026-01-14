Clube dos Seguradores da Bahia celebra 67 anos de atividades no setor de seguros

O Clube dos Seguradores da Bahia vai comemorar 67 anos de atividades no setor de seguros, no dia 18 de junho, a partir das 19 horas, no Fiesta Bahia Hotel. O evento conta com a palestra do diretor presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias. Durante a apresentação, executivo vai fomentar o debate sobre as oportunidades de negócios relacionados aos produtos e serviços oferecidos pela companhia.

Para o presidente do Clube, Fausto Dorea, essa trajetória é reflexo de um compromisso contínuo com a integração no mercado de seguros. “Nossa missão sempre foi estreitar os laços entre os corretores de seguros e as companhias. Ampliar o relacionamento com as seguradoras não é apenas uma meta institucional, mas a mola propulsora que fomenta novos negócios e traz capacitação de alto nível para os nossos associados,” afirma Dorea.

A Bradesco Auto/RE apresenta números sólidos que demonstram sua liderança e capilaridade técnica, com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/25) e de R$ 825 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até set/25) em market share de automóveis no mercado e 16,8% (até set/25) de market share em residencial.

Foto: Fausto Dorea, presidente do Clube