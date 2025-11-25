CCPSegNews abre calendário de eventos de 2026 com os temas Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis e Seguro de Transporte Internacional

O Centro de Capacitação Profissional Seg News já está organizando os próximos eventos para 2026 (On Line – Plataforma GoogleMeet). A agenda conta com o I Fórum EAD Seg News de Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis – Perfil atual dos processos e perspectivas de mercado, (Data: 22 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30) e o I Workshop Seg News EAD de Seguro de Transporte de Carga Internacional & Sinistros

“Destaque: Coberturas e Sinistros no Transporte Marítimo”(Data: 29 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30)

Informações: WhatsApp 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

22 de JANEIRO DE 2026

I Fórum EAD Seg News de Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis

Perfil atual dos processos e perspectivas de mercado…

Data: 22 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30 (On Line – Plataforma GoogleMeet)

Inscrições: R$ 120,00 (R$ 100,00 a partir de 02 Inscrições)

Pix: 11 934157357

Palestrantes:

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do Centro de Capacitação Profissional Seg News

I Painel (14h40 ás 15h30): A Nova Lei de Seguro X Aceitação ou Negativas de Riscos “Declináveis”

Palestrante: Alexandre Del Fiori, Assessor Técnico da Presidência do Sincor-SP

II Painel (15h30 ás 16h20): Importância e papel do Resseguro na Subscrição de Riscos Declináveis

Palestrante: Lazaro Sobrinho, CEO na UIB Brasil Re

III Painel (16h20 ás 17h30): Visão e Perspectivas do Segurador X Aceitação dos Seguros de Riscos Declináveis

Palestrante: A Confirmar

29 de JANEIRO de 2026

I Workshop Seg News EAD de Seguro de Transporte de Carga Internacional & Sinistros

“Destaque: Coberturas e Sinistros no Transporte Marítimo”

Data: 29 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30

Inscrições: R$ 140,00 (R$ 120,00 a partir de 02 Inscrições)

Pix: 11 934157357

Palestrantes:

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do Centro de Capacitação Profissional Seg News

I Painel (14h40 ás 15h30): Gerenciamento de Riscos e Coberturas do Transporte até o Modal Marítimo

Palestrante: Marcelo Silva, Superintendente Técnico e Comercial da NVZ Corretora de Seguros

II Painel (15h30 ás 16h20): Características e Coberturas do Seguro de Transporte Internacional de Cargas (Modal Marítimo)

Palestrante: A CONFIRMAR

III Painel (16h20 ás 17h30): III Painel (16h20 ás 17h30): Direito Marítimo & Transporte de Cargas: Aspectos relevantes nas regulações de sinistros…

Palestrante: Paulo Henrique Cremoneze, Sócio de Machado e Cremoneze Advogados Associados