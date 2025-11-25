CCPSegNews abre calendário de eventos de 2026 com os temas Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis e Seguro de Transporte Internacional

O Centro de Capacitação Profissional Seg News já está organizando os próximos eventos para 2026 (On Line – Plataforma GoogleMeet). A agenda conta com o I Fórum EAD Seg News de Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis – Perfil atual dos processos e perspectivas de mercado, (Data: 22 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30) e o I Workshop Seg News EAD de Seguro de Transporte de Carga Internacional & Sinistros
“Destaque: Coberturas e Sinistros no Transporte Marítimo”(Data: 29 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30)
Informações: WhatsApp 11 934157357
E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
22 de JANEIRO DE 2026
I Fórum EAD Seg News de Subscrição & Aceitação de Riscos Declináveis
Perfil atual dos processos e perspectivas de mercado…
Data: 22 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30 (On Line – Plataforma GoogleMeet)
Inscrições: R$ 120,00 (R$ 100,00 a partir de 02 Inscrições)
Pix: 11 934157357
Palestrantes:
Coordenação:
Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do Centro de Capacitação Profissional Seg News
I Painel (14h40 ás 15h30): A Nova Lei de Seguro X Aceitação ou Negativas de Riscos “Declináveis”
Palestrante: Alexandre Del Fiori, Assessor Técnico da Presidência do Sincor-SP
II Painel (15h30 ás 16h20): Importância e papel do Resseguro na Subscrição de Riscos Declináveis
Palestrante: Lazaro Sobrinho, CEO na UIB Brasil Re
III Painel (16h20 ás 17h30): Visão e Perspectivas do Segurador X Aceitação dos Seguros de Riscos Declináveis
Palestrante: A Confirmar
29 de JANEIRO de 2026
I Workshop Seg News EAD de Seguro de Transporte de Carga Internacional & Sinistros
“Destaque: Coberturas e Sinistros no Transporte Marítimo”
Data: 29 de Janeiro de 2026 – Das 14h30 ás 17h30
Inscrições: R$ 140,00 (R$ 120,00 a partir de 02 Inscrições)
Pix: 11 934157357
Palestrantes:
Coordenação:
Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenador do Centro de Capacitação Profissional Seg News
I Painel (14h40 ás 15h30): Gerenciamento de Riscos e Coberturas do Transporte até o Modal Marítimo
Palestrante: Marcelo Silva, Superintendente Técnico e Comercial da NVZ Corretora de Seguros
II Painel (15h30 ás 16h20): Características e Coberturas do Seguro de Transporte Internacional de Cargas (Modal Marítimo)
Palestrante: A CONFIRMAR
III Painel (16h20 ás 17h30): III Painel (16h20 ás 17h30): Direito Marítimo & Transporte de Cargas: Aspectos relevantes nas regulações de sinistros…
Palestrante: Paulo Henrique Cremoneze, Sócio de Machado e Cremoneze Advogados Associados