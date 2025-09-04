Search
Bruna Medeiros é reeleita presidente da GRISTEC e segue no comando da entidade até 2029

Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC - Associação Brasileira das Empresas de GRis e TECs

A executiva Bruna Medeiros foi reeleita para mais um mandato de quatro anos e continuará à frente da GRISTEC – Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento até 2029. A eleição, encerrada na segunda-feira, 1º de setembro, confirmou a manutenção da atual diretoria, composta também por Cristiane Akiko, executiva da Omnilink, como vice-presidente, e pelos conselheiros fiscais Renato Andrade (Ituran), Anderson Martins (Trucks Control) e Patrícia Obata (Tracker).
Bruna iniciou sua trajetória na entidade em 2018 como Diretora de GR e, em 2021, assumiu a presidência. Durante sua primeira gestão, priorizou a aproximação com entidades setoriais de rastreamento e gerenciamento de risco, transportadoras, indústrias, seguradoras, corretoras de seguro e representantes de caminhoneiros. Também reforçou a presença institucional da GRISTEC em eventos estratégicos, atuando na defesa dos interesses dos associados e na expansão da base de membros, ampliando a representatividade do setor.
Formada em Administração de Empresas pela UNIP e com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Bruna Medeiros também é co-CEO da Trans Sat, empresa de gerenciamento de riscos fundada há 25 anos por sua mãe.
Sobre a GRISTEC: A GRISTEC, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, é uma entidade patronal, fundada em 2005. Reúne empresas do setor de gerenciamento de riscos, rastreamento e telemetria, em todo o Brasil

