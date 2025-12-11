Bradesco Seguros anuncia descontos e condições especiais para seguros de Caminhões e Equipamentos

A Bradesco Seguros acaba de anunciar uma nova ação comercial de final de ano. Em vigor até 31 de dezembro, a ação oferece descontos exclusivos e condições diferenciadas para o Bradesco Seguro Caminhão e para os seguros de Equipamentos Agrícolas e de Construção Civil.

As vantagens incluem descontos de até 20% em novos negócios e renovações, para os seguros de Equipamentos, e em novos negócios na modalidade de cobertura compreensiva, para o Seguro Caminhão. Para ambos, será possível um parcelamento em até 10 vezes sem juros (para todas as formas de pagamento) e, no caso de Equipamentos, será oferecido um desconto adicional de 5% para frotas a partir de 16 itens.

Para Saint’Clair Lima, Diretor de Produtos da Bradesco Seguros, a ação comercial de final de ano representa uma ótima oportunidade para os corretores de seguros. “As condições especiais oferecidas nessa ação são uma oportunidade estratégica para os corretores apresentarem soluções acessíveis e vantajosas, ajudando o cliente a proteger seu patrimônio sem comprometer o orçamento das festas e compromissos de fim de ano. Assim, o corretor garante competitividade frente aos gastos sazonais e fecha o ano com resultados positivos”, ressalta o executivo.

Os produtos

O Bradesco Seguro Caminhão é ideal para proteger o bem de quem leva a vida na estrada, com coberturas e serviços personalizados, voltados tanto para o veículo, quanto para o motorista. Suas coberturas básicas incluem proteção para colisão, incêndio, roubo/furto; operação basculamento sem custo; incêndio e roubo; danos materiais e corporais a terceiros (RCF-V); e cobertura do seguro em garantia única (RCF-V-GU).

Já o Bradesco Seguro Equipamento é a proteção ideal para máquinas de pequeno a grande porte, e conta com soluções específicas para os setores Agrícola e de Construção Civil, auxiliando o produtor rural e o empresário da construção a superar imprevistos e garantir a continuidade das operações. A cobertura básica, comun às duas categorias, compreendem incêndio; alagamento; inundação; desmoronamento; explosão; raio; dano por tentativa de roubo ou furto qualificado; queda de aeronave; vendaval; furacão; ciclone; tornado; e granizo.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/25) e de R$ 825 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até set/25) em market share de automóveis no mercado e 16,8% (até set/25) de market share em residencial.

Foto: Saint’Clair Lima, Diretor de Produtos da Bradesco Seguros