Bradesco Saúde lança videocast “Viver Melhor” para estreitar laços com corretores

Cada programa irá apresentar conteúdo qualificado e relevante para quem está na linha de frente das vendas – A Bradesco Saúde acaba de lançar o videocast “Viver Melhor com Bradesco Saúde”, uma iniciativa inovadora que marca mais um passo estratégico da companhia para fortalecer a conexão com corretores e profissionais do mercado de seguros. Produzido pelo estúdio GBSPlay, o programa busca oferecer conteúdo qualificado, direto e relevante para o dia a dia de quem está na linha de frente das vendas.

O projeto nasce com o propósito de criar um canal de diálogo mais próximo, trazendo executivos da Bradesco Saúde em conversas descontraídas, mas com foco estratégico. Entre os temas abordados estão produtos, campanhas, planejamento, tendências do setor e, principalmente, orientações práticas que auxiliam o corretor em suas abordagens e negociações.

No episódio de estreia, intitulado “A importância do relacionamento com o cliente”, participam nomes de peso da liderança comercial e de relacionamento da companhia: os diretores da Bradesco Saúde, Flávio Bitter e Fabio Daher, e o superintendente sênior Carlos Rogoginsky. Com mediação da jornalista Jéssica Leão, os executivos compartilham visões valiosas sobre atendimento de excelência, diferenciais competitivos e o papel essencial dos corretores no ecossistema da Bradesco Saúde.

“Criamos o videocast como uma forma de reforçar nossa proximidade com os corretores. Aqui, podemos apresentar nossas soluções, falar de saúde e compartilhar o que estamos construindo para o futuro”, afirma Flávio Bitter.

Fabio Daher complementa: “Queremos que o videocast seja uma fonte constante de atualização para os profissionais de vendas. Sempre traremos alguém da equipe para debater temas relevantes para o corretor”.

Já Carlos Rogoginsky ressalta: “Os corretores são parte fundamental do nosso negócio. Entender suas necessidades e ajustar nossos produtos a partir desse olhar é o que nos move”.

Com episódios divulgados trimestralmente no canal @comvocecorretor no YouTube e distribuídos também via WhatsApp para a rede de corretores e equipes comerciais, o videocast contará ainda com cortes personalizados para redes sociais e outras plataformas, ampliando o alcance e a aplicabilidade do conteúdo.

Acesse: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AGkT0e8AA4c