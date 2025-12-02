Bradesco Saúde é mais uma vez destaque na premiação “100 Mais Influentes da Saúde”

O diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, Carlos Marinelli, está entre as personalidades mais influentes da edição 2025 do prêmio “100 Mais Influentes da Saúde”, promovido pelo Grupo Mídia, por meio do ecossistema Healthcare. O executivo se destacou na categoria Negócios, reforçando sua trajetória de liderança e contribuição para o desenvolvimento do setor de saúde suplementar no Brasil.

“Receber esse reconhecimento é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, um estímulo para continuarmos trabalhando por uma saúde mais acessível, eficiente e humana. Na Bradesco Saúde, investimos em inovação, qualidade no atendimento, formação de profissionais e fortalecimento da nossa rede médica. Essa conquista reflete o empenho de todo o nosso time e reafirma nosso compromisso com o bem-estar dos nossos beneficiários e com o futuro do setor”, destaca Marinelli.

Criada em 2013, a premiação “100 Mais Influentes da Saúde” reconhece as lideranças que mais se destacaram por seus esforços em fortalecer o sistema de saúde brasileiro. Os indicados são definidos com base em votação popular no site do evento e em uma pesquisa de mercado conduzida pelo conselho editorial do Grupo Mídia.



Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.

Foto: Carlos Marinelli, diretor-presidente da operadora, foi eleito na categoria Negócios, em votação popular e pesquisa de mercado