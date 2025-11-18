AXA no Brasil comemora sucesso da primeira Soccer Clinic do Liverpool para crianças em São Paulo

Ex-lateral Fábio Aurélio foi o embaixador da imersão que contou com profissionais da comissão técnica dos Reds em oficinas de treinamento, promovida pela AXA no Brasil – O sonho de vivenciar o futebol europeu de alto nível se tornou realidade para crianças em São Paulo, pelo menos por um dia. O Liverpool FC, um dos clubes mais vitoriosos do mundo, realizou, no mês de outubro, sua primeira Soccer Clinic na capital paulista. A iniciativa foi um convite da AXA no Brasil, patrocinadora global oficial de treinamento do time inglês. Entre as crianças que participaram do evento, estiveram filhos de colaboradores da seguradora e crianças da ONG Casa José Coltro.

Profissionais da equipe técnica da Liverpool Academy, que trabalham com as categorias de base dos Reds, vieram ao Brasil para conduzir a oficina de treinamento, em turmas que foram divididas em duas faixas etárias: de 6 a 9 anos, e de 9 a 12 anos. Os participantes tiveram a oportunidade única de vivenciar, na prática, a metodologia e os valores do futebol praticado pelo clube, proporcionando uma experiência de imersão no estilo de treino dos ingleses.

Para tornar o evento ainda mais especial, a clínica contou com a presença do ex-lateral Fábio Aurélio, o primeiro jogador brasileiro a vestir a camisa do Liverpool. Sua participação será um momento de conexão direta com a história do clube para os participantes. Pelos Reds, o ex-lateral disputou 134 partidas e conquistou dois títulos, a Supercopa da Inglaterra, em 2006, e a Copa da Liga Inglesa, na temporada 2011-2012.

Foco no Esporte e Impacto Social

A iniciativa reforçou a preocupação da AXA no Brasil com o desenvolvimento social, trazendo o esporte como uma ferramenta de apoio. “A AXA e o Liverpool compartilham valores inegociáveis como confiança, proteção e parceria, que estão no centro de tudo o que fazemos. Realizar a Soccer Clinic aqui no Brasil é motivo de orgulho, especialmente neste ano em que celebramos uma década de atuação no país. Sempre fui uma fã de esportes e da disciplina que ele nos dá e na sua força transformadora do esporte. E ficamos felizes de ampliar esse momento para os filhos dos nossos colaboradores e para as crianças atendidas pela Casa José Coltro nessa experiência. Tenho certeza de que será um momento inesquecível que elas levarão para a vida”, afirma Erika Medici, CEO da AXA no Brasil.

A AXA está junto com o Liverpool FC desde 2018, quando se tornou a parceira oficial de seguros da equipe. Atualmente, a seguradora estampa os uniformes de treinos, além de ser dona dos naming rights dos centros de treinamento das equipes masculina e feminina do Liverpool FC. “Trata-se de uma ação muito importante, tanto para trazer o exemplo do esporte para as crianças, quanto para reforçar a união de duas marcas globalmente reconhecidas. Que seja o primeiro de muitos eventos ao lado do Liverpool aqui no Brasil”, afirma o Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil, Luciano Calheiros.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

