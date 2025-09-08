AXA no Brasil celebra o Mês do Cliente 

No ano em que completa 10 anos de Brasil, companhia comemora também segunda indicação consecutiva ao Prêmio Reclame Aqui – Desde sua chegada ao Brasil em 2015, a AXA no Brasil mantém um compromisso claro: caminhar ao lado de seus clientes, protegendo sonhos, negócios e histórias com presença, escuta e atitude. Em setembro, a companhia celebra o Mês do Cliente e reforça esse propósito e reconhece a confiança de quem está ao seu lado em cada etapa da jornada.

A celebração acontece em um momento de destaque para a seguradora: pelo segundo ano consecutivo, a AXA no Brasil foi indicada ao Prêmio Reclame Aqui, um dos principais reconhecimentos de reputação e experiência do cliente no país. A indicação reflete o trabalho contínuo da empresa em oferecer soluções ágeis, atendimento de qualidade e canais de comunicação transparentes. As votações seguem até o fim de outubro pelo link.

“O cliente sempre esteve no centro da nossa estratégia e é parte essencial da construção da AXA no Brasil. Ser indicada novamente ao Prêmio Reclame Aqui mostra que estamos no caminho certo: escutando, entendendo, agindo e melhorando. Celebrar o Mês do Cliente, portanto, é também celebrar cada passo dado ao lado de quem confia em nós”, afirma Danielle Titon Fagaraz, Diretora de Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.

Entre as ativações, está a continuidade da campanha com o Liverpool FC, de quem a AXA é a parceira global de treinamento, e que tem a presença do goleiro Alisson Becker, que segue compartilhando mensagens sobre parceria, confiança e trabalho em equipe — valores que também norteiam a relação da seguradora com seus clientes.

Outra ação da seguradora é a promoção Mês Premiado, que se estenderá de setembro a dezembro dentro do Clube de Descontos da AXA. Neste mês inicial, em comemoração ao Mês do Cliente, os participantes concorrem a um prêmio especial em dinheiro. Nos meses seguintes, novas edições trarão surpresas, sempre reforçando a proximidade da companhia com quem confia na marca. Para participar, basta que o cliente tenha apólice destinada à pessoa física, tenha apólice ativa e esteja inscrito na plataforma

Com 10 anos de atuação no país, a AXA atende hoje cerca de 3 milhões de clientes no Brasil, reforçando sua presença em todas as regiões e ampliando cada vez mais o foco em jornadas digitais, programas de relacionamento e benefícios exclusivos que aproximam a marca de seus públicos.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Danielle Titon Fagaraz, Diretora de Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.