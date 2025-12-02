APet celebra apoio ao Projeto Reddogs e entrega de cão de assistência durante o Expotea 2025

A APet, plataforma de saúde pet, esteve presente no Expotea 2025, que ocorreu entre os dias 28 e 30 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reuniu famílias, especialistas, projetos sociais e instituições dedicadas ao apoio de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a programação, o CEO APet, Luiz Gênova, reconheceu o impacto social do Projeto Reddogs e a delicadeza da missão desempenhada pelos cães de assistência. A empresa ofereceu ao Thor, um cão doado para a família da Sra. Márcia Cioffi, mãe de uma criança autista, um plano de saúde pet custeado integralmente. O benefício garante que o cão receba monitoramento veterinário constante, exames periódicos, atendimento preventivo e suporte completo ao longo de sua vida de serviço.

O benefício garante que o pet receba monitoramento veterinário constante, exames periódicos, atendimento preventivo e suporte completo ao longo de sua vida de serviço. Segundo Gênova, o ato simboliza o compromisso da APet com iniciativas que promovem o cuidado integral aos animais que desempenham funções essenciais na vida de seus tutores. “Somos fãs da Reddogs. Procuramos, de forma singela, contribuir e incentivar que outras empresas possam, também, apoiar esse projeto que impacta tantas famílias. Mantemos nosso propósito em nos envolver em ações que representam o nosso alinhamento com iniciativas que promovem ativamente a inclusão, a responsabilidade social e cautela para esses heróis de quatro patas. Eles oferecem funções vitais na vida de seus tutores, onde é preciso retribuir com a melhor qualidade de vida e saúde que podemos oferecer.”

O encontro entre o cão Thor e sua nova tutora simbolizou a essência do trabalho realizado pelo Projeto Reddogs, que é transformar vidas por meio da parceria entre humanos e cães. Mais do que um animal de apoio, o cão Thor passa a representar segurança emocional, estabilidade e novas possibilidades de desenvolvimento. Para a Família, a presença do cão treinado significa uma ampliação real de qualidade de vida. O público acompanhou a entrega, onde o momento evidenciou a força do vínculo afetivo e a importância do cuidado especializado, características essenciais no trabalho dos cães de assistência.

Fundado para formar cães aptos a oferecer suporte emocional e funcional a pessoas com diferentes necessidades, o Instituto Reddogs vem ganhando reconhecimento nacional pela seriedade, ética e resultados tangíveis que entrega às famílias. Para o fundador, Ronaldo Novoa, cada cão passa por um processo rigoroso de formação, que envolve a socialização estruturada, o treinamento técnico, o acompanhamento comportamental, a preparação para ambientes reais, e adaptação às necessidades específicas de cada família. “O impacto é profundo e imediato, porque cães como Thor ajudam a reduzir crises, melhorar a comunicação, ampliar a autonomia e criar uma rede de apoio emocional que transforma rotinas inteiras”, concluiu.

Sobre a Apet

A APet é um plano de saúde para cães e gatos, que tem como propósito “Garantir acesso a cuidados e saúde de qualidade aos pets”. A APet oferece planos completos, acessíveis e amplamente aceitos, e com vários diferenciais, como modelo livre escolha; tele consulta pet; tag localizadora; rede de clínicas parceiras; reembolso fácil; jornadas sem atritos para os tutores; clube de vantagens e ainda inclui um seguro de acidentes pessoais para o Tutor; que também concorre a um prêmio mensal de incentivo de R$ 10 mil.

Sobre o Projeto Reddogs

O Projeto Reddogs é uma iniciativa dedicada ao treinamento de cães de assistência para pessoas com TEA, mobilidade reduzida e outras necessidades específicas. Com metodologia baseada em ciência, ética e sensibilidade, a equipe prepara cães capazes de oferecer suporte emocional e funcional, promovendo autonomia, inclusão e qualidade de vida. O projeto já transformou diversas famílias em todo o país, tornando-se referência em impacto social por meio da parceria entre humanos e cães.