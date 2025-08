Alper revela a estratégia por trás de seu 4º título consecutivo no GPTW da Saúde

Pelo quarto ano consecutivo, a Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, foi reconhecida como a melhor empresa do setor para se trabalhar no Brasil pelo ranking GPTW Saúde. No entanto, por trás do troféu, existe um método consistente: a aplicação estratégica dos pilares de Cuidado, Desenvolvimento e Celebração. É essa cultura que, segundo a companhia, sustenta o reconhecimento contínuo e o alto engajamento de suas equipes.

Em vez de guardar o segredo, a Alper detalha a fórmula que a levou ao topo, oferecendo um roteiro para outras empresas que buscam construir uma cultura organizacional forte e humanizada.

“Acreditamos que um bom lugar para trabalhar é aquele onde as pessoas se sentem cuidadas, ouvidas e valorizadas”, afirma Carolina Lima, Vice-Presidente de Gente e Gestão, Compras e Facilities da Alper Seguros. “É com esse propósito que implementamos uma estratégia de gestão com iniciativas inovadoras e uma cultura forte, centrada nestes três pilares”.

Em resumo, a fórmula de sucesso empregada pela Alper na gestão de sua força de trabalho se baseia em:

Cuidado: o primeiro pilar vai além do ambiente profissional, adotando uma visão de cuidado integral com os colaboradores. Isso se traduz em benefícios que se estendem às famílias e em programas de apoio social, psicológico e clínico. Um exemplo prático dessa filosofia é a parceria com a Kiddle, uma startup que oferece soluções de assistência familiar, atendendo a necessidades individuais de cada profissional.

Desenvolvimento contínuo: a empresa implementou um sistema de gestão de desempenho, com avaliações 360º e Planos de Desenvolvimento Individual (PDI). O pilar é sustentado pelo Alper Academy, um programa de iniciativas de treinamentos técnicos e comportamentais que oferece capacitação contínua para líderes e não líderes. O objetivo é não apenas promover o crescimento individual, mas formar uma base de líderes-mentores, prontos para desenvolver seus times.

Celebração de conquistas: o último pilar da fórmula é a valorização. Seja no fechamento de um grande contrato ou nas pequenas vitórias do dia a dia, a empresa promove um ambiente de celebração e reconhecimento. A cultura inclui eventos internos, celebração de aniversários e festas de fim de ano, e momentos de integração, como almoços e happy hours, que são vistos como essenciais para fortalecer o espírito de equipe e impulsionar a alta performance.

“O cuidado está no nosso DNA. Ele que nos impulsiona a seguir desenvolvendo talentos, inovando e alcançando novos patamares, sempre com as pessoas no centro de tudo”, conclui Carolina, reforçando que a fórmula de sucesso da empresa é, na verdade, a essência da identidade da Alper Seguros.

Para saber mais sobre a Alper Seguros, acesse alperseguros.com.br.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1200 funcionários e 29 escritórios pelo país, ao todo são 24 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Foto: Carolina Lima (esq.) comemora a conquista, um reflexo de ações praticadas ao longo do ano