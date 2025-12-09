Allianz é destaque no prêmio “Melhores do Ano”, do Sincor SC

Companhia ganhou 8 troféus na premiação, que reconhece as melhores seguradoras e profissionais do setor no estado de Santa Catarina – Uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, a Allianz Seguros conquistou oito troféus na 7ª edição do prêmio “Melhores do Ano do Mercado Segurador Catarinense”, promovido pelo Sincor-SC, que reconhece o trabalho das seguradoras e dos profissionais do setor que atuam no estado de Santa Catarina. A companhia foi destaque nas carteiras de Vida, Automóvel e Ramos Elementares e em três das oito regiões catarinenses avaliadas na premiação: Oeste, Meio-Oeste e Grande Florianópolis. A escolha dos vencedores foi feita pelos próprios corretores da região, que participaram de uma votação on-line.

Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros, esteve presente na premiação junto com Cleide Camilotto, diretora Comercial Regional Sul da companhia. “Esse reconhecimento demonstra a força de uma atuação orientada por entrega consistente, relações de confiança e uma escuta ativa do mercado. Celebramos essa conquista com muito orgulho, pois ela reflete o talento de um time dedicado e a parceria com corretores que acreditam em soluções que geram valor real para seus clientes”, comemorou Nelson.

Lista de premiações

Confira as categorias e as localidades em que a Allianz foi vencedora:

Região Oeste

Melhor seguradora de Vida

Melhor executivo de Contas (Douglas Pereira)

Meio-Oeste

Melhor seguradora de Automóvel

Melhor seguradora de Ramos Elementares

Melhor executivo de Contas (Viviane Corbari)

Grande Florianópolis

Melhor seguradora de Ramos Elementares

Melhor executivo de Contas (Gisele Cardoso)

Melhor gerente de Sucursal (Sergio Musa)

Cleide reforçou que o mercado catarinense é extremamente estratégico para a Allianz. “O potencial econômico, a vocação empresarial e o poder de inovação de Santa Catarina são surpreendentes. Por isso, seguimos com o propósito de sermos a seguradora referência no estado e também em todo o Brasil”, concluiu.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Nelson Veiga, Cleide Camilotto e membros da Allianz Seguros no prêmio “Melhores do Ano do Mercado Segurador Catarinense”,

do Sincor-SC.

*Crédito: divulgação