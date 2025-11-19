Agência Seg News participará de evento sobre Seguro Garantia realizado pela Susep!

O evento que será promovido pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) em São Paulo e tem como tema “Seguro Garantia, Infraestrutura e Cláusula de Retomada”. O encontro será realizado presencialmente no dia 24 de novembro de 2025, das 9h às 17h, no edifício do Banco Central do Brasil, localizado na Avenida Paulista, 1804 – 20º andar, Bela Vista, São Paulo (SP).

O encontro tem como objetivo promover o debate sobre o papel do seguro garantia como instrumento de fortalecimento dos projetos de infraestrutura no país, com destaque para a Cláusula de Retomada e sua relevância nas reformas financeiras em andamento.

A programação contará com dois painéis temáticos, reunindo representantes de órgãos públicos, do setor produtivo e de instituições financeiras, além de espaço para debates e troca de experiências entre os participantes.

– Data: 24 de novembro de 2025

– Local: Av. Paulista, 1804 – 20º andar, Edifício do Banco Central do Brasil, São Paulo (SP)

– Horário: 9h às 17h

Foto: Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News