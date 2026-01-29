De férias com a Porto: Centro Automotivo Porto Serviço oferece check-up gratuito até o fim de fevereiro

Para quem vai pegar a estrada no Carnaval, a Porto Serviço preparou uma campanha especial nos Centros Automotivos. De 1 a 28 de fevereiro, motoristas poderão realizar gratuitamente uma inspeção visual em mais de 30 itens do veículo*, além de aproveitar condições diferenciadas para manter o carro em dia.

A iniciativa “De férias com a Porto” é válida para todos os públicos, sejam ou não clientes da companhia, e contempla a avaliação da área do motor, freios, suspensão, iluminação, fluidos e bateria. O objetivo é reforçar os cuidados com segurança veicular durante o verão, época em que aumenta o volume de deslocamentos nas rodovias do país.

A ação é válida para veículos a gasolina, etanol ou flex, mediante agendamento prévio em qualquer uma das unidades dos Centros Automotivos Porto Serviço distribuídos pelo Brasil.

Mais informações sobre condições, formas de pagamento e o regulamento completo estão disponíveis diretamente nas oficinas ou no site porto.vc/centroautomotivoporto.

*Check-up visual gratuito dos principais itens do veículo (área do motor, freios, suspensão, iluminação, fluidos e bateria). Não inclui scanner ou desmontagem de peças complexas.

Sobre a Porto Serviço

A Porto Serviço é uma empresa do Grupo Porto especializada em serviços emergenciais e de manutenção para casa e carro. Oferece serviços de reparo, manutenção e instalação com a qualidade reconhecida da Porto, disponíveis para todos, independentemente de serem clientes Porto ou não. Lançada oficialmente em dezembro de 2023, a Porto Serviço registrou R$ 605,5 milhões em receita no terceiro trimestre de 2025, com 691 mil atendimentos para automóvel e 708 mil atendimentos para residência e empresas. O resultado financeiro foi de R$ 38,4 milhões de lucro líquido, com EBITDA de R$ 91 milhões e margem EBITDA de 15,0%. O ROAE no 3T25 foi de 17,8%. Atualmente, conta com uma extensa rede com 13 mil prestadores de serviços.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com 80 anos de mercado, a companhia possui quatro unidades de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 18 milhões de clientes únicos, 13,8 mil funcionários, 13 mil prestadores e 46,4 mil corretores independentes, a empresa conta ainda com sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2024, a companhia apresentou R$ 37 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,7 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.