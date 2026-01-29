Search
Grupo Bradesco Seguros lança ‘Com Você Corretor On’ para fortalecer presença digital dos corretores

Programa piloto capacita corretores para atuação nas redes sociais por meio de trilha gamificada – O Grupo Bradesco Seguros lançou o programa ‘Com Você Corretor On’, uma iniciativa piloto gamificada voltada ao empoderamento digital dos corretores de seguros que atuam no salão de vendas. A proposta incentiva a presença ativa desses profissionais nas redes sociais, alinhando-se às estratégias de transformação digital e ao fortalecimento da força de vendas da companhia.

O programa oferece uma trilha semanal de atividades voltadas à criação de conteúdo, otimização de perfis e produção de vídeos, com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes no ambiente online. As entregas são avaliadas por um sistema de pontuação e ranqueamento, promovendo consistência e evolução na jornada digital dos corretores. A iniciativa contempla os produtos dos segmentos Vida, Saúde, Auto e Residencial.

Com essa ação, o Grupo Bradesco Seguros reafirma seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento da rede de corretores, promovendo uma cultura de aprendizado contínuo e presença digital estratégica em um mercado cada vez mais conectado.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

