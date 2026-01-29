Alper Seguros cresce 7 vezes desde 2017 com estratégia híbrida de M&A e inovação tecnológica

Os times das filiais em Guarulhos e Interior de São Paulo, sob liderança de Sandro Napolitano comemoram expansão da companhia, que mantém pipeline ativo de aquisições após investimento de R$ 850 milhões da Warburg Pincus – Com 15 anos recém completados, a Alper Seguros, uma das maiores corretoras independentes do país, vive uma nova fase de consolidação e crescimento. Desde 2017, sob a gestão de Marcos Couto (CEO), a companhia mais que triplicou de tamanho, além da administração em prêmios ter saltado de R$1.2bi para R$6bi em 2025, expansão impulsionada por aquisições estratégicas e crescimento orgânico.

Em 2023, a Warburg Pincus (WP), um dos maiores e mais antigos fundos globais de private equity dos EUA, com mais de US$ 80 bilhões em ativos sob gestão e um histórico robusto de investimentos em empresas de alto crescimento, assumiu o controle da Alper com um investimento de R$ 850 milhões, impulsionando um novo ciclo de expansão, digitalização e inovação.

Com a entrada da WP, os dois principais executivos da companhia, Marcos Couto e André de Barros Martins, tornaram-se também seus dois principais acionistas pessoa física, ao lado dos fundos Warburg Pincus e Axxon Group. Esses quatro nomes — Couto, Martins, WP e Axxon — compõem hoje a base acionária da Alper Seguros.

“Estamos em um ciclo de expansão contínua, combinando disciplina financeira, análise de dados e eficiência operacional. Nossa meta é consolidar a Alper como a principal e maior corretora de seguros 100% nacional”, afirma Sandro Napolitano, diretor regional e responsável pelas filiais da Alper Seguros em Guarulhos e Interior de São Paulo.

A Alper já realizou mais de 70 aquisições desde sua fundação — 25 delas nos últimos anos — e mantém um pipeline ativo de targets, sustentado por um sistema interno de inteligência que monitora mais de 5 mil corretoras em todo o país.

Além do avanço em M&A, a Companhia se fortalece também com a Alper Network, uma unidade focada na geração e ampliação de negócios, permeando todos os tipos de seguros, através de executivos associados e corretores parceiros.

Em tecnologia, área de grande atenção da Companhia, a aplicabilidade está no trabalho de identificação e redução do mau uso de recursos, que hoje representam 20% dos custos, segundo o IESS. As inovações ainda resultaram em 40% de gastos evitáveis identificados em cirurgias ortopédicas e 50% de ganho em eficiência operacional com telemedicina e triagem digital.

Com presença nacional, atuação diversificada e governança compartilhada, a Alper se consolida como um dos principais vetores de transformação e consolidação do mercado de seguros no Brasil.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.

Foto: Sandro Napolitano, diretor regional e responsável pelas filiais da Alper Seguros em Guarulhos e Interior de São Paulo.