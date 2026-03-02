CVG-RJ promove encontro on-line sobre a Nova Lei do Seguro

O CVG-RJ convida corretores e profissionais do mercado para um encontro on-line exclusivo sobre a Nova Lei do Seguro – Lei nº 15.040. A iniciativa tem como objetivo apresentar os principais pontos da nova legislação, esclarecer dúvidas e analisar seus impactos práticos para o setor.

De acordo com a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, “o evento pretende destacar a relevância e os desafios trazidos pela nova lei, especialmente para o segmento de Vida e para os corretores que atuam nessa área. Será uma contribuição valiosa que o CVG-RJ disponibilizará para um nicho relevante do mercado, promovendo atualização e debate qualificado”, afirma.

A proposta é oferecer uma visão estratégica sobre o novo cenário regulatório, permitindo que os profissionais se posicionem de forma mais competitiva em um ambiente cada vez mais regulado e dinâmico.

Serviço:

Data: 10 de março

Horário: 16h

Evento 100% on-line

Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do CVG-RJ

Especialistas convidadas:

Angélica Carlini: Advogada, consultora jurídica e parecerista nas áreas de Direito do Seguro, Responsabilidade Civil e Inovação

Juliana Queiroz: Assessoria da presidência do CVG-RJ

Uma oportunidade para compreender os desdobramentos da nova legislação, esclarecer dúvidas e sair na frente no mercado.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros