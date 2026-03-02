Circuito da Longevidade Bradesco Seguros atrai mais de cinco mil pessoas em São Paulo

Iniciativa do Grupo retorna ao calendário de corridas de rua com provas de 5km e 10km – Mais de cinco mil atletas lotaram a Praça Charles Miller, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, para participar do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros. A etapa paulistana contou com provas de 5km e 10km e sempre marcou presença em temporadas passadas do projeto. Os atletas Willian Pires e Julia Mendes foram os vencedores da categoria 10km, com os tempos de 34’48 e 43’08. Já nos 5km, Gabriel Jomba e Mariana Shinzato saíram campeões, ao marcarem 16’59 e 20’30, respectivamente.

“A praça Charles Miller é um excelente espaço para a realização de corridas. Temos um percurso que otimiza a performance de todos os participantes, o que estimula ainda mais à prática de atividades físicas. O Circuito da Longevidade faz parte do nosso compromisso em apoiar ações que incentivem a conquista da longevidade com qualidade de vida e poder ver lotada a 1ª etapa de 2026 é sinal de muito sucesso”, comenta Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Os longevos também se destacaram e provaram a importância de se manterem ativos por meio da corrida. Bezino dos Santos, de 76 anos, e Marisa Santana, 72, obtiveram marcas expressivas na prova de 10km, conquistando tempos de 1h12’ e 1h09’.

A próxima edição do evento já tem data marcada, 26 de abril, em Brasília (DF) e as inscrições já podem ser realizadas por meio do site www.runningland.com.br. Criado em 2007 com o objetivo de sensibilizar a população brasileira sobre a importância da atividade física para um futuro saudável, com qualidade de vida e bem-estar, o Circuito da Longevidade ainda passará por diversas cidades brasileiras ao longo de 2026.

