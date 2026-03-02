Search
Instagram Facebook Youtube Whatsapp Linkedin

Circuito da Longevidade Bradesco Seguros atrai mais de cinco mil pessoas em São Paulo

Iniciativa do Grupo retorna ao calendário de corridas de rua com provas de 5km e 10km – Mais de cinco mil atletas lotaram a Praça Charles Miller, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, para participar do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros. A etapa paulistana contou com provas de 5km e 10km e sempre marcou presença em temporadas passadas do projeto. Os atletas Willian Pires e Julia Mendes foram os vencedores da categoria 10km, com os tempos de 34’48 e 43’08. Já nos 5km, Gabriel Jomba e Mariana Shinzato saíram campeões, ao marcarem 16’59 e 20’30, respectivamente.

“A praça Charles Miller é um excelente espaço para a realização de corridas. Temos um percurso que otimiza a performance de todos os participantes, o que estimula ainda mais à prática de atividades físicas. O Circuito da Longevidade faz parte do nosso compromisso em apoiar ações que incentivem a conquista da longevidade com qualidade de vida e poder ver lotada a 1ª etapa de 2026 é sinal de muito sucesso”, comenta Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Os longevos também se destacaram e provaram a importância de se manterem ativos por meio da corrida. Bezino dos Santos, de 76 anos, e Marisa Santana, 72, obtiveram marcas expressivas na prova de 10km, conquistando tempos de 1h12’ e 1h09’.

A próxima edição do evento já tem data marcada, 26 de abril, em Brasília (DF) e as inscrições já podem ser realizadas por meio do site www.runningland.com.br. Criado em 2007 com o objetivo de sensibilizar a população brasileira sobre a importância da atividade física para um futuro saudável, com qualidade de vida e bem-estar, o Circuito da Longevidade ainda passará por diversas cidades brasileiras ao longo de 2026.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Publicidade: AXA no Brasil
Publicidade: Bradesco Seguros
Publicidade: Analysis
Publicidade: Grupo Exalt

Compartilhe

Assine nossa newsletter