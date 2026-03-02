Bradesco anuncia consolidação dos negócios de saúde para criar mais completo ecossistema do Brasil

Conglomerado será formado por empresas líderes e de referência no segmento de saúde – O Banco Bradesco e o Grupo Bradesco Seguros anunciam a criação da Bradsaúde, o mais completo ecossistema de saúde do Brasil.

Conforme detalhado em Fato Relevante ao mercado, a Bradsaúde se origina na consolidação de empresas líderes e de referência nas respectivas áreas de atuação, como Bradesco Saúde, Odontoprev, Atlântica Hospitais e Participações, entre outras.

O conglomerado, que estará listado no segmento do Novo Mercado da B3, nasce com uma receita de R$ 52 bilhões, um lucro de R$ 3,6 bilhões, 24% de ROE, mais de 13 milhões de beneficiários, cerca de 3.600 leitos de hospitais e 35 clínicas, considerando os resultados consolidados de 2025.

Reunindo operadora de saúde e odontológica, hospitais, clínicas de atenção primária e oncológicas, serviços de saúde, healthtech e investimento em laboratórios e centros de diagnóstico, a Bradsaúde será composta por:

Bradesco Saúde

Atuando há mais de 40 anos no mercado brasileiro, a companhia é líder do segmento com R$ 41 bilhões de faturamento, R$3,4 bilhões de lucro líquido (em 2025) e 3,9 milhões de beneficiários.

Odontoprev

Fundada em 1987, a Companhia é líder em seguros odontológicos, com mais de 9 milhões de beneficiários. Com uma rede referenciada de mais de 27 mil credenciados, apresentou em 2025 uma receita de R$ 2,4 bilhões, com lucro líquido de R$ 550 milhões.

Mediservice

Atuando como operadora de saúde desde 1987, a Mediservice se destaca pelo serviço de compartilhamento de rede, sendo líder deste mercado.

Atlântica Hospitais e Participações

Empresa do Grupo Bradesco Seguros focada em investir no desenvolvimento da estrutura médico-hospitalar do país, a Atlântica foi criada em 2021 para fomentar a capilaridade de ativos médicos privados e independentes. Com parceiros renomados ao redor do Brasil, a Companhia já conta com mais 3,6 mil leitos contratados, em operação e desenvolvimento.

Orizon

Empresa de tecnologia do Grupo focada em operações de saúde, atua na conexão entre operadoras, hospitais e clínicas com inteligência de dados e automação, buscando eficiência de negócio, incluindo soluções de inteligência artificial.

Meu Doutor Novamed

Com mais de 10 anos de atuação, a rede de clínicas Meu Doutor Novamed atua com foco na atenção primária à saúde. Atualmente, a rede possui 35 clínicas e superou a marca de 3 milhões de atendimentos no período.

Investimentos em oncologia

Com a Croma Oncologia, resultado da joint venture entre a Atlântica Hospitais e Participações, Fleury e Beneficência Portuguesa, a empresa apresenta um modelo de negócios focado na jornada completa do paciente oncológico.

Investimentos em laboratórios e centros de diagnóstico

Por meio da participação acionária de 25% que o Grupo Bradesco Seguros possui atualmente no Grupo Fleury, uma das maiores e mais respeitadas empresas de laboratórios e diagnósticos do País.

VISÃO PROSPECTIVA

O conglomerado criado se posiciona na complementariedade de negócios, de modo a capturar oportunidades de crescimento, almejando a diversificação de investimentos no setor de saúde e ambicionando:

Reforçar a liderança em receitas nos planos de saúde e dental;

Acelerar a expansão da Atlântica Hospitais como uma das maiores redes de hospitais do País;

Desenvolver e escalar a rede primária e o atendimento oncológico de excelência;

Fomentar o desenvolvimento e criação de novos negócios na cadeia de valor, impulsionando frentes de crescimento;

Ampliar o potencial de ofertas de produtos e serviços, por meio de corretores, nos canais de mercado e do Bradesco, em segmentos estratégicos, tais como Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

Para as lideranças da Organização Bradesco, o ecossistema traz um amplo potencial de expansão com rentabilidade sustentável, principalmente diante do cenário de saúde suplementar no País.

Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco e Odontoprev, ressalta que: “A constituição da Bradsaúde é um marco na história da Organização Bradesco, criando o mais completo ecossistema de saúde do Brasil. Este conglomerado reforça nossa missão no setor e se apresenta como a espinha dorsal de uma estratégia pautada no desenvolvimento de oportunidades neste sólido e robusto segmento, que é considerado um dos principais pilares da economia brasileira. Estamos convictos de que a Bradsaúde trará benefícios tanto para a Organização, quanto para investidores, parceiros de negócio e sociedade em geral, impulsionando frentes de crescimento em um setor dinâmico e competitivo”.

Já Marcelo Noronha, presidente do Banco Bradesco, destaca que “o Bradesco tem no Grupo Segurador uma das suas fortalezas, seja na contribuição para resultados cada vez mais robustos, seja na percepção de criação de valor da nossa marca. O Grupo representa parte fundamental do nosso modelo de negócios, que está ancorado em dois pilares: setores financeiro e de seguridade. O passo anunciado hoje terá peso relevante no fortalecimento das possibilidades de explorar novos caminhos de crescimento e transformação da Organização. Estamos com expectativas otimistas em relação ao legado que vem sendo construído com essa decisão. É um avanço importante que, sem dúvida, deverá trazer resultados positivos em várias dimensões”.

Ivan Gontijo, presidente do Grupo Segurador, afirma que: “A criação desta Companhia é fruto da estratégia que vem sendo adotada pelo Grupo ao longo dos últimos anos, com a visão de que há um espaço relevante a ser ocupado na oferta de serviços de qualidade no setor de Saúde Suplementar no País, diante da demanda existente. Desta forma, temos a convicção de que a criação desse ecossistema fundamenta os alicerces necessários para ampliar a atuação do Grupo no segmento de saúde permitindo o aproveitamento das oportunidades de negócio, reforçando ainda mais nosso compromisso e crença no setor”.

Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev, reforça que “este é um movimento que impulsiona a estratégia contínua de crescimento e transformação da Odontoprev. Fazer parte do mais completo ecossistema de saúde do País permitirá a ampliação de canais e outras oportunidades para atingir principalmente segmentos massificados ainda pouco penetrados com o seguro dental, como é o caso das Pequenas e Médias Empresas. Neste sentido, vemos a criação da Bradsaúde como um passo marcante em nossa trajetória, combinando escala e potencial de mercado, elevando ainda mais as sinergias de negócios”.

A consumação da transação está sujeita ao cumprimento de certas condições suspensivas usuais em operações desta natureza, incluindo as devidas aprovações regulatórias pelas autoridades governamentais.