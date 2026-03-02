UCA anuncia a 2ª turma no ano do curso sobre o novo modelo de fiscalização da ANS

Lançada em 2026, a formação aborda atualizações no setor e chega a mais uma turma de alunos após ampla procura – A Universidade da Saúde Suplementar (UCA), da Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE), anuncia a abertura de mais uma turma do curso “Novo Modelo de Fiscalização da ANS”. Estreante na grade de cursos da UCA e lançado neste ano, a formação apresentou alta procura entre profissionais do setor, o que resultou na organização de uma nova turma com início marcado para o mês de março.

Com o objetivo de capacitar equipes técnicas, jurídicas, regulatórias, de relacionamento com os beneficiários e de compliance para compreender as bases, instrumentos, riscos e oportunidades do novo modelo de fiscalização responsiva da ANS — vigente a partir de 1º de maio de 2026 (de acordo com anúncios oficiais da ANS) —, o curso reúne corpo docente especializado no setor e com experiência em operadoras de planos de saúde.

“É muito válido para o setor ter à disposição formações como essa desenvolvida pela UCA e que teve significativa procura. Os alunos, em grande parte, são profissionais que atuam no dia a dia do setor e que precisam estar atualizados quanto ao novo modelo de fiscalização da ANS”, pontuou Marcos Novais, diretor executivo da UCA.

Em relação ao público-alvo, o curso é voltado a profissionais de operadoras de planos de saúde das áreas regulatória, jurídica, compliance, auditoria, governança e relacionamento com o beneficiário, além de gestores e administradores responsáveis.

As inscrições já estão abertas e disponíveis pelo site oficial da UCA: https://www.abramge-uca.com.br/

Sobre a UCA

A Universidade Corporativa da Saúde Suplementar (UCA), da Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE), é uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de competências e à qualificação de profissionais que atuam no setor. Com programas educacionais especializados e alinhados às demandas do mercado, a UCA oferece oportunidades de aprendizagem que apoiam organizações e lideranças na busca por excelência, inovação e vantagem competitiva. A missão da UCA é consolidar-se como referência nacional na formação em gestão em saúde, contribuindo continuamente para o fortalecimento técnico e estratégico dos profissionais do segmento.

Serviço:

Curso: Novo Modelo de Fiscalização da ANS

Carga horária: 4 horas

Data: 24/03 e 26/03 (terça e quinta-feira)

Horário: das 19h às 21h

Modalidade: 100% online com aulas ministradas por vídeo em tempo real via plataforma digital, com parte teórica, análises e discussão de cases.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail cursos@abramge-uca.com.br ou pelos telefones (11) 3289-7511 e (11) 97358-5626 (whatsapp).