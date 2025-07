Workshop da Agência Seg News debaterá novas regras do setor (Lei n. 15.040/2024), que começam a valer em Dezembro!

Serão 9 horas de apresentação com 06 especialistas em 03 dias (29, 31 de Julho e 04 de Agosto). O evento contará com paineis destacando aspectos relevantes relacionados à Nova Lei do Seguro (Lei n. 15.040/2024):

O Contrato; Agravamento do Risco; Regulação e Liquidação de Sinistros; Seguro de Danos; Seguro de Vida; Prescrição…

WORKSHOP EAD DE DIREITO DO SEGURO – NOVO MARCO LEGAL

A Nova Lei do Seguro – Lei n. 15.040/2024 X Principais mudanças em itens relevantes do Contrato de Seguro.

Datas: 29, 31 de Julho e 04 de Agosto – Das 19h00 às 22h00

Carga Horária: 9 Horas – Com Emissão de Certificado

Inscrições: R$ 180,00 – Pix 11 934157357

Esse é o segundo evento que o CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News realizará sobre esse importante tema. Teremos paineis com enfase em aspectos

relevantes relacionados à Nova Lei do Seguro (Lei n. 15.040/2024) com um pouco mais de aprofundamento e análise em relação ao primeiro Fórum realizado.

Programa:

Dia 29 de Julho – 19h00 às 22h00

I Painel (19h00 às 20h30): O Contrato de Seguro: Conceito, Definição e Elementos (interesse segurado e risco)

Palestrante: Dra Luiza Perrelli Bartolo, Sócia do escritório BBRR Advogados

II Painel (20h30 às 22h00): Novas Regras do Agravamento do risco.

Palestrante: Dra Cirlene Silva Siqueira, Advogada Sócia do Escritório Peres Filho Sociedade de Advogados

Dia 31 de Julho – Das 19h00 às 22h00

III Paine (19h00 ás 20h30): Sinistros, Regulação e Liquidação – Direitos, deveres e prazos das partes envolvidas.

Palestrante: Dra Graziela Velasco – Advogada no escritório Graziela Vellasco Advocacia e Consultoria Jurídica

IV Painel (20h30 às 22h00): Regras Específicas de Seguros de Danos.

Dra Jaqueline Wichineski Santos, Advogada Sócia Proprietária na JWS Advocacia

Dia 04 de Agosto – 19h00 as 22h00

V Painel 19h00 às 20h30): Regras Específicas de Seguros de Vida

Dr. Sandro Raymundo – Advogado, Professor de Direito do Seguro, Vice-Presidente da da Comissão de Direito Securitário da OAB-SP (Jabaquara-Saúde)

VI Painel (20h30 às 22h00): Prescrição do Contrato de Seguro.

Palestrante: Dr Thiago Leone Molena, da TLM Advogado

