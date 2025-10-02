Sou Segura oferecerá bolsa de MBA com recursos de prêmio internacional da Lockton Cares

A Sou Segura vai disponibilizar bolsas de uma pós-graduação lato sensu focada no desenvolvimento prático de habilidades de gestão, liderança e administração de negócios (MBA) com os recursos obtidos com a conquista do “Prêmio Lockton Cares”.

Com essas bolsas, a Sou Segura vai contribuir com a qualificação e a carreira de algumas mulheres.

Em breve, serão definidos mais detalhes sobre quantas mulheres serão agraciadas e como será o processo de seleção. “Estamos extremamente felizes e gratificadas com esta premiação, obtida através da diligência de nossa diretora Simone Ramos e que está completamente alinhada com nossos propósitos de capacitação de mulheres”, afirma a presidente da Sou Segura, Liliana Caldeira.

A iniciativa da Lockton, maior corretora de seguros independente do mundo, rendeu um total de US$ 550 mil a 16 organizações ao redor do mundo.

Lançado em 2023, o “Prêmio Lockton Cares Community Impact” acaba de concluir sua segunda edição com o importante reconhecimento ao trabalho da Sou Segura, que foi uma das associações selecionadas pelas unidades da companhia, presentes em mais de 125 países, e receberá a premiação de US$ 50 mil.

Segundo a diretora de Programas Institucionais da Sou Segura, Simone Ramos – que também é diretora de Portos e Logística na Lockton Brasil – esse reconhecimento para uma causa tão essencial, aliado ao recurso financeiro que impactará a carreira de diversas mulheres, é motivo de enorme gratidão e orgulho. “Esse impulso nos inspira a seguir firmes na construção de um mercado de seguros cada vez mais diverso e inclusivo, com oportunidades para todos”, destaca Simone Ramos.

Por sua vez, o Deputy CEO da Lockton Brasil, Eduardo Lucena, ressalta a importância do Lockton Cares como movimento que reconhece o trabalho dos colaboradores da corretora em prol da comunidade. “Essa iniciativa reafirma o nosso compromisso em construir legados positivos para além dos negócios. Somos parte ativa da comunidade em que estamos inseridos e temos orgulho de apoiar projetos que gerem valor e impacto positivo para a sociedade”, pontua o executivo.

Foto (da esquerda para a direita):

Felipe Moura – Presidente da Lockton

José Otávio – CEO da Lockton

Ana Carolina Mello – Conselheira Sou Segura

Camila Davoglio – Diretora Sou Segura

Simone Ramos – Diretora Sou Segura e Diretora Portos e Logística Lockton

Vanessa Cabral – Diretora RH Latam Lockton

Eduardo Lucena – Deputy CEO Lockton