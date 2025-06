Simetria Brasil promove formação e gera impacto social com programa Academia de Vendas

Com a missão de transformar vidas por meio da capacitação e da inclusão profissional, a Simetria Brasil acaba de concluir mais uma turma do programa Academia de Vendas e prepara uma grande novidade: o lançamento da versão online do projeto, previsto para agosto deste ano. A iniciativa, que desde 2015 já formou aproximadamente mil profissionais, é um dos pilares estratégicos da companhia e passa agora a integrar os planos de expansão da marca em todo o território nacional.

Focada na preparação de novos talentos para o competitivo mercado de planos de saúde e odontológicos, a Academia de Vendas é muito mais que um programa de capacitação. “É uma ponte para o futuro”, define o diretor Comercial e de Operações da Simetria Brasil, Leonardo Falcão, um dos idealizadores do projeto ao lado do diretor-executivo da companhia, André Beraldo. “Nosso propósito vai além do ensino técnico. Buscamos promover autoestima, confiança, desenvolvimento pessoal e dar oportunidade real de recomeço profissional”, explica.

A nova versão online ampliará o alcance do programa, que continuará com a versão presencial em Belo Horizonte. A proposta é oferecer a parte teórica a candidatos de qualquer região do Brasil, com flexibilidade de horário e metodologia acessível, sem perder a essência prática e transformadora da iniciativa. “Queremos alcançar ainda mais pessoas e fomentar o empreendedorismo com base em conhecimento, propósito e estrutura. Esse investimento retorna em performance, fidelidade e crescimento para todos os envolvidos”, completa Falcão.

A cada edição, sempre gratuita, os participantes têm acesso a uma formação intensiva com carga horária de três semanas de aulas presenciais, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O conteúdo envolve temas como legislação, normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), modalidades de planos de saúde, técnicas de vendas, inteligência emocional, crenças limitantes e motivação. Após o curso, os alunos passam por um processo de mentoria de seis meses com acompanhamento da equipe da Simetria.

A seleção dos candidatos é feita a partir de entrevista com a responsável pela coordenação do projeto, Maysa Damasceno, que está à frente da nova fase da Academia. O público-alvo inclui jovens em início de carreira, profissionais em transição, pessoas com espírito empreendedor e indivíduos que buscam independência financeira e querem empreender com apoio e estrutura.

Além da formação técnica, a Academia se destaca por seu impacto social. “Formar profissionais comprometidos, preparados e com propósito é um diferencial estratégico. Oferecemos uma oportunidade real de mudança de vida por meio de uma nova profissão: a de corretor. Com metodologia prática, mentoria próxima e foco em resultado, moldamos talentos prontos para atuar com excelência. Ganha o aluno, ganha o cliente, ganha a empresa. Esse é o verdadeiro ciclo de sucesso da Academia de Vendas”, afirma o coordenador comercial Darjan Duarte, um dos principais treinadores do projeto, que também lidera o salão de vendas Intelligence da Simetria em Belo Horizonte e Uberlândia.

Um exemplo do impacto real da iniciativa é o corretor Adilson Lima, formado em uma das primeiras edições da Academia. Para ele, o projeto foi um divisor de águas. “A Academia me preparou para um dos mercados mais lucrativos. Com apenas o notebook e o celular, consigo gerar renda em qualquer lugar do mundo. Hoje, trabalho de casa, com liberdade, e atinjo resultados financeiros que poucas profissões oferecem no Brasil”, relata.

Mais do que retorno financeiro, Adilson destaca o efeito transformador da formação em sua postura profissional e pessoal. “Ganhei confiança, aprendi que um ‘não’ não é o fim, e sim o início da busca por um ‘sim’. Desenvolvi resiliência, aprendi a assumir responsabilidades e a transformar cada contato com o cliente em uma oportunidade. A Simetria investe pesado na preparação de profissionais, sem nenhum custo. Isso mostra o quanto acreditam nas pessoas e no potencial do nosso mercado”, ressalta.

A Simetria Brasil é uma das maiores plataformas de distribuição de seguros e benefícios do país e, com essa iniciativa, reafirma o compromisso com o desenvolvimento humano e a geração de valor compartilhado. “A Academia de Vendas é um dos maiores orgulhos da nossa história. É ali que moldamos talentos, formamos líderes e transformamos realidades com empatia, conhecimento e oportunidades concretas”, conclui Falcão.



Foto: Participantes da turma mais recente da Academia de Vendas com os coordenadores do projeto