Programa de formação da Allianz leva jovens para vivenciarem o dia a dia da companhia

Geração Seguro busca atrair novos talentos para o mercado de Seguros, desenvolver habilidades e estimular o protagonismo de estudantes em situação de vulnerabilidade social – Durante três semanas, nove jovens de 15 a 19 anos em situação de vulnerabilidade social puderam vivenciar o dia a dia da Allianz Brasil e descobrir novas possibilidades para suas trajetórias profissionais e pessoais. O Programa de Formação Geração Seguro é uma iniciativa inédita da companhia com o objetivo de oferecer uma imersão na área de Seguros, desenvolver competências e estimular o protagonismo juvenil de estudantes atendidos pela Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz (ABA), instituição que já atendeu mais de 12 mil crianças e adolescentes oferecendo ações socioeducativas nas áreas de artes, esportes e inclusão digital.

Em formato presencial e com carga horária de 6 horas diárias, os participantes tiveram uma introdução ao setor securitário e conheceram as áreas Comercial, Atendimento ao Cliente, Comunicação, TI e Inovação e Sinistros por meio de job rotation. Ao longo da jornada, os jovens ainda puderam aprimorar habilidades como comunicação assertiva e escuta ativa, inteligência emocional, autoconhecimento, trabalho em equipe e educação financeira, fortalecendo também a autonomia e autoconfiança. Além disso, houve dinâmica de networking, storytelling de carreira, oficina de currículo e simulação de entrevistas.

A iniciativa mobilizou nove mentores, 14 facilitadores e oito voluntários, que apoiaram as práticas e conduziram as trilhas de aprendizagem. Ao final do programa, os participantes, organizados em grupos, apresentaram para as lideranças da companhia um projeto prático com base nos aprendizados adquiridos ao longo das semanas, incluindo as vivências nas áreas da Allianz e as interações com mentores.

Aprendizados compartilhados

Carlos Eduardo Gomes, gerente de cobrança da Allianz, foi um dos mentores do programa e pôde compartilhar sua trajetória, as conquistas alcançadas e, principalmente, os desafios enfrentados ao longo do caminho. “Foi extremamente inspirador acompanhar a curiosidade, o interesse e a vontade de aprender demonstrados pelos participantes. A cada encontro, eles aproveitavam ao máximo cada troca, tornando essa vivência ainda mais significativa para todos os envolvidos”, afirma.

Já Kaue Silva atuou como voluntário. Ele frequentou a ABA e, quando teve a chance de apoiar o Geração Seguro, não pensou duas vezes. “Poder retribuir à instituição que marcou minha trajetória e auxiliou a minha formação, tem um significado muito especial. Espero que os jovens que participaram do programa desenvolvam seus talentos e construam um futuro repleto de realizações e conquistas”, ressalta.

Os estudantes também falaram sobre a experiência. João Pedro Ferreira Rabelo dos Santos disse que os mentores tiveram um papel especial nessa jornada. “Eles nos incentivaram a acreditar em nós mesmos e correr atrás dos nossos sonhos. Sou muito grato à Allianz por proporcionar essa oportunidade de aprender, crescer e mostrar o meu potencial”. Lucas Achá da Silva gostou muito do job rotation, abrangendo as diversas profissões que existem dentro mercado segurador. “A área é muito mais legal do que eu imaginava”, destaca. Ele ainda conta que ficou impressionado com a cultura da empresa e com a dedicação de todos com os participantes do programa. “Perceber que alguém se importa com a gente é sempre muito bom”, complementa.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 45 assessorias e mais de 36 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 12 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.