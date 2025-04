Oportunidade para corretores e Aconsegs de todo país

A Aconseg-RJ patrocina inscrições para cursos da Universidade Aconseg. Serão duas inscrições gratuitas para cada Assessoria do Rio de Janeiro, em três cursos on-line. E para todas as Aconsegs será concedido um desconto muito especial – Continuam abertas as duas inscrições gratuitas para cada Assessoria, em três cursos on-line da Universidade Aconseg (UAC). São eles: Seguro Saúde Suplementar; Seguro Automóvel e Seguro de Vida. As Assessorias poderão indicar funcionários, inspetores, colaboradores e seus corretores.

“O objetivo é impulsionar o setor, qualificando, capacitando e atualizando os profissionais do mercado através de capacitação técnica e operacional”, explica Luiz Philipe Baeta Neves, presidente da Aconseg-RJ e reitor da Universidade Aconseg.

Aconsegs – Os funcionários e corretores das Aconsegs de todo Brasil que desejarem participar terão um desconto especial, bastando acessar o site https://www.universidadeaconseg.com/cursos-ao-vivo e utilizar o CUPOM “ACONSEGBR”. O investimento dos profissionais das coirmãs da Aconseg-RJ será reduzido de R$ 357,00 para R$ 150,00.

Calendário dos cursos

2º trimestre/2025 início: 19/05/25 [abr, maio e jun]: Seguro Saúde Suplementar – Dias: 19; 21; 23; 26 e 27/05/2025.

3º trimestre/2025 início: 18/08/25 [jul, ago e set]: Seguro Automóvel – Dias:18; 20; 22; 25 e 26/08/2025.

4º trimestre/2025 início: 20/10/25 [out, nov e dez]: Seguro de Vida – Dias: 20; 22; 24; 27 e 29/10/2025.

As aulas dos três cursos serão on-line e ao vivo, sendo que cada curso terá cinco encontros virtuais, sempre no horário das 9h às 11h. Ao final, o aluno receberá um certificado de conclusão de curso.

Neste primeiro trimestre do ano está em andamento e sendo realizado, com enorme sucesso, mas com inscrições encerradas o curso: Atendimento ao Cliente.

“Contamos com o apoio de todas as Assessorias das Aconsegs de todo Brasil, nossas coirmãs, que realizam um trabalho importantíssimo no atendimento técnico e comercial a mais de 50.000 corretores em todo território nacional”, finaliza o presidente da Aconseg-RJ e reitor da Universidade, Luiz Philipe Baeta Neves. Inscrições – Para fazer as inscrições basta enviar um e-mail para sonia@indorh.com.br, informando: o nome da Assessoria e o nome completo do aluno, que será usado no certificado.

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.

Foto: Luiz Philipe Baeta Neves(E), presidente da Aconseg-RJ e reitor da Universidade Aconseg e Wagner Attina (D), decano da Universidade,durante evento no Rio, em 2024

