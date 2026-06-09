Movimento Seguro para Todos realiza terceiro curso de formação em MGA e acelera a profissionalização no setor

Imersão presencial capacitará empreendedores, associações, corretoras e insurtechs para atuarem no ecossistema de seguros com governança, tecnologia e segurança jurídica – O Movimento Seguro para Todos – focado em democratizar o acesso à proteção no Brasil – vai promover, nos dias 22 e 23 de junho, a terceira edição doseu curso de Formação em MGA (Managing General Agent). O programa, estruturado em uma imersão 100% presencial, acontecerá em São Paulo e é direcionado para organizações e empreendedores que querem operar no modelo regulado e escalável no mercado de seguros.

Durante os dois dias, o conteúdo programático abordará desde a estruturação de arranjos societários e produtos até os desafios impostos por atualizações regulatórias recentes, como os impactos para as associações de proteção veicular (pós Lei Complementar 13/2025) que buscam migrar para a zona de segurança jurídica.

A formação em MGA será ministrada por Davi Monteiro, consultor e especialista em Seguros, Resseguros e Riscos; Leandro Teixeira, empreendedor e CEOdo Grupo Gomes Pires Venture Builder; Pedro Pires, empreendedor, investidor e fundador da Split Risk Seguradora; e Sérgio Schwetter, consultor e especialista em Transformação Digital.

“O programa foi desenvolvido para quem deseja estar apto a operar no mercado de seguros de forma regular, escalável e sustentável, com um MGA pronto para operar e gerar resultados com autonomia. Serão 17 horas de conteúdos direcionados para ajudar na estruturação de uma operação profissional regulada e preparada para crescer com previsibilidade”, explicou Pedro Pires.

Além do conhecimento técnico para a criação de um MGA moderno, os participantes desta terceira edição se conectarão diretamente ao ecossistema do MovimentoSeguro para Todos, que inclui acesso facilitado a seguradoras, plataformas de tecnologia, escritórios jurídicos e fundos de investimento. Ao final do programa, os participantes receberão a certificação “MGA Profissional – Seguro para Todos”, atestando a aptidão para estruturar, operar e escalar seus próprios negócios dentro das regras da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Serviço

Formação em MGA

Datas e horários: dias 22.06 (das 13:30 às 20hs) e 23.06 (das 09h às 20h)

Local: R. Pitu, 72 – 14º andar – Cidade Monções – São Paulo/SP

Mais informações: mga.portalseguroparatodos.com.br

Sobre o Movimento Seguro para Todos

O Movimento Seguro para Todos é um ecossistema colaborativo que tem a missão de democratizar o acesso ao seguro no Brasil. Formado por seguradoras, insurtechs, distribuidores, corretores e empresas de tecnologia, atua como um catalisador, criando pontes entre quem precisa de proteção e quem pode oferecê-la com eficiência, transparência e propósito social. Para saber mais, acesse https://portalseguroparatodos.com.br/.

Foto: Davi Monteiro, consultor e especialista em Seguros, Resseguros e Riscos