IRB(Re) firma parceria com universidade da Dinamarca

Convênio busca inovação em seguros agrícolas e gestão de riscos climáticos – O IRB(Re) firmou, nesta terça-feira (05/08), parceria com o Centro Europeu de Estudos em Risco e Resiliência, sediado na Universidade do Sul da Dinamarca (SDU), para uma colaboração voltada à inovação em seguros paramétricos agrícolas e gestão de riscos climáticos. O objetivo é unir ciência aplicada, inteligência artificial e conhecimento de mercado para fortalecer a resiliência climática frente a eventos extremos.

“Ao unir excelência acadêmica, visão estratégica e capacidade de execução, a parceria entre IRB(Re) e o Centro Europeu de Estudos em Risco e Resiliência posiciona o Brasil na vanguarda do desenvolvimento de soluções climáticas baseadas em evidência, com impacto direto na sustentabilidade do setor agrícola e na segurança financeira dos produtores”, destaca Marcos Falcão, CEO do IRB(Re).

O Centro é referência internacional em estudos sobre riscos sistêmicos e resiliência climática, com atuação direta em projetos ligados a seguros, infraestrutura crítica e resposta a desastres. Complementando a parceria, a Willis Towers Watson (WTW) contribui com sua experiência em modelagem de riscos e desenho de produtos financeiros, garantindo que os avanços técnicos sejam aplicados em soluções práticas para o setor de seguros.

“A SDU é uma das universidades mais respeitadas da Europa, reconhecida por sua excelência interdisciplinar e pela capacidade de traduzir pesquisa avançada em soluções práticas para problemas globais, o que está alinhado aos nossos objetivos. Nosso convênio prevê um programa robusto de pesquisa aplicada, com entregáveis bem definidos e distribuídos ao longo de dois anos de projeto”, explica Reinaldo Marques, do IRB(P&D), área do IRB(Re) com dedicação exclusiva à pesquisa e ao desenvolvimento.

Foto: Reinaldo Marques, do IRB(P&D); Stuart Calam, da WTW; Simon Solvsten, diretor do Centro Europeu de Estudos de Risco e Resiliência da Universidade do Sul da Dinamarca; e Eduarda de La Rocque, diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade do IRB(Re)