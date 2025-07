Grupo Bradesco Seguros celebra marcos importantes de suas plataformas de capacitação

Espaço Universeg, para a sociedade, completa um ano; enquanto a Plataforma Universeg, voltada para corretores, chega ao quarto ano – O Grupo Bradesco Seguros reforça seu compromisso com o desenvolvimento humano ao comemorar marcos relevantes em duas de suas principais iniciativas educacionais: o Espaço Universeg, ambiente de aprendizagem aberto à sociedade, que completou um ano de existência em junho; e a Plataforma Universeg, voltada à capacitação dos corretores de seguros, que celebra quatro anos de atividades em julho.

Ambas as plataformas oferecem conteúdos diversificados e de alta qualidade com acesso gratuito. O Espaço Universeg já conta com mais de 170 cursos em áreas como educação financeira e em seguros, desenvolvimento pessoal e profissional, curso preparatório para certificações ANBIMA (CPA 10, CPA 20, e CEA), longevidade, sustentabilidade e muito mais. Por sua vez, a Plataforma Universeg reúne mais de 600 conteúdos, consolidando-se como um ecossistema robusto de formação contínua voltado ao aprimoramento técnico e comercial dos parceiros de negócios do Grupo.

Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros, celebra o impacto positivo que essas plataformas têm gerado, tanto para a sociedade quanto para os parceiros de negócios. “Acreditamos que, ao facilitar o acesso a conteúdo de qualidade, ajudamos a preparar profissionais mais confiantes para os desafios do mercado. Seguimos firmes no compromisso de democratizar o conhecimento por meio de soluções acessíveis e gratuitas.”

Ambas as plataformas oferecem cursos fundamentais como Word, Excel, educação financeira, gestão do tempo, ética, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), comunicação não violenta e orientações para uma vida com qualidade. No entanto, a Plataforma Universeg disponibiliza, também, conteúdos estratégicos voltados ao aprimoramento da performance comercial dos profissionais do setor. Entre os destaques estão cursos sobre técnicas de vendas, conhecimento aprofundado sobre produtos, trilhas exclusivas de formação e temas regulatórios.

Além disso, como forma de incentivar a capacitação contínua dos corretores, a companhia mantém a Galeria Universeg, programa de recompensas que transforma cursos concluídos pelos corretores, na plataforma Universeg, em benefícios. A nova temporada da Galeria está em andamento, com prazo até 20 de setembro de 2025 para conclusão dos cursos elegíveis.

Com essas iniciativas, o Grupo Bradesco Seguros reafirma seu papel como agente promotor de conhecimento, oferecendo ferramentas para que mais pessoas possam se preparar para os desafios de um mercado em constante transformação, de forma gratuita, acessível e conectada com as demandas atuais.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

