CVG-RJ e ENS apresentam o primeiro curso da parceria

O curso é para quem deseja ingressar no mercado ou fortalecer o seu negócio no setor – Na manhã do dia 14 de maio em evento realizado na sede do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), no Centro do Rio, foi apresentado o programa do curso “Corretor de Seguros – Como iniciar seu negócio”, o primeiro da parceria firmada entre o Clube e a Escola de Negócios e Seguros (ENS).

O professor Eduardo Gama, que ministra o curso, explicou que o objetivo é trazer aos corretores iniciantes e aos já atuantes, a possibilidade de aprender novas práticas de mercado, se capacitando para lidar com o comissionamento, saber como prospectar e captar clientes, conhecer as seguradoras, ou seja, com a ideia de desenvolver o seu negócio. “Seguindo a filosofia da ENS, estamos sempre capacitando o profissional para termos um mercado cada vez mais coeso onde todos ganham. Não só os próprios profissionais, como a nossa sociedade”, frisa o professor. O curso que inicia no próximo dia 19, é na modalidade online ao vivo, com duração de cinco dias, duas horas por dia. “São cinco dias de imersão com um conteúdo focado em situações reais do mercado de seguros”, completa.

Ênio Miraglia, diretor social do CVG-RJ, ressaltou a importância da parceria e a ótima relação que todas as diretorias do Clube sempre tiveram com a ENS.” Essa parceria só fortalece o nosso compromisso de desenvolver o mercado de seguros”.

Presente na ocasião, Marcos Salum, diretor de relações com o mercado do Clube Vida em Grupo – São Paulo (CVG-SP), falou sobre a conexão entre os CVGs. “O CVG-SP tem como um dos objetivos conectar com os demais CVGs, portanto, é um prazer prestigiar esse evento que tem como propósito a capacitação do profissional. Sabemos que a demanda é grande, principalmente, na região Sudeste, onde se concentra o maior número de corretores ativos”, disse Salum.

Para Sonia Marra, diretora adjunta do CVG-RJ, o curso tem um conteúdo muito abrangente. “É importante não só para os corretores iniciantes, como os que estão assumindo a carteira dos pais, os sucessores. Também para os oriundos do mercado financeiro. E ainda como capacitação e reciclagem para aqueles que já tem muitos anos de mercado. O CVG-RJ está atuando como facilitador desse conteúdo por entender da sua importância no cenário atual”, conclui.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Da esquerda para a direita: Ênio Miraglia, diretor social do CVG-RJ; Sonia Marra, diretora adjunta do CVG-RJ; Eduardo Gama, professor da ENS; Janice Couto, coordenadora comercial da ENS; Marcos Salum, diretor de relações com o mercado do CVG-SP –