Curso do Sincor-SP ensina corretores a utilizar IA para personalizar a comunicação e ampliar vendas de seguro de vida

Treinamento presencial combina autoconhecimento, construção de prompts e técnicas de comunicação adaptativa para aprimorar o relacionamento com clientes

A inteligência artificial já faz parte da rotina de muitos profissionais, mas transformar o uso dessas ferramentas em resultados comerciais exige mais do que saber fazer perguntas a um sistema. Para o corretor de seguros, um dos desafios está em utilizar a tecnologia para aprimorar a comunicação, compreender melhor as necessidades dos clientes e conduzir conversas comerciais de maneira mais estratégica.

Com essa proposta, o Sincor-SP realiza, nos dias 12 e 13 de novembro, em São Paulo, o curso presencial “Prompt do Corretor: IA para Vender Seguro de Vida”, ministrado por Márcia Shimizu, especialista em comunicação e decisão aplicadas ao seguro de vida.

O curso apresenta uma abordagem que integra inteligência artificial e autoconhecimento. O objetivo é ensinar os participantes a construir prompts que considerem suas características individuais de comunicação e possam ser utilizados no relacionamento com clientes e no desenvolvimento de estratégias comerciais.

Autoconhecimento como ponto de partida

Um dos diferenciais do treinamento é a utilização do PEC — Perfil Estratégico de Comunicação, metodologia que identifica quatro perfis predominantes: Empático, Analítico, Prático e Direto.

A proposta é ajudar o corretor a reconhecer seus pontos fortes e identificar aspectos de seu perfil que podem ser desenvolvidos. O aluno recebe um diagnóstico personalizado e aprende a construir um comando para orientar a inteligência artificial na personalização de sua comunicação. A devolutiva também identifica pontos de melhoria, com dicas acionáveis para uso imediato.

A ideia é ir além da utilização da IA para executar tarefas ou produzir mensagens. O profissional aprende a utilizar a tecnologia como recurso para ampliar suas próprias competências, mantendo uma comunicação coerente com suas características e aprimorando sua capacidade de relacionamento.

Da tecnologia à aplicação comercial

O curso também aborda como o cliente toma decisões e como utilizar histórias reais para construir argumentos comerciais mais relevantes. Os participantes terão contato com técnicas de comunicação adaptativa, tratamento de objeções e construção de abordagens para diferentes situações de relacionamento e venda.

Outro eixo do treinamento é a aplicação dos prompts na produção de conteúdos para redes sociais e nas conversas com clientes, usando histórias que aumentem a conscientização dos benefícios na contratação do seguro de vida.

A proposta é que o corretor não saia apenas com exemplos prontos de comandos, mas aprenda a construir, adaptar e aperfeiçoar seus próprios prompts, incorporando o conhecimento à rotina profissional.

A capacitação será conduzida por Márcia Shimizu, que iniciou sua trajetória no mercado de seguros em 1996, participando da implantação da abordagem consultiva de vendas no Brasil. Ao longo de sua carreira, treinou corretores e liderou equipes comerciais em nível nacional. É criadora do Método Venda Humana, que integra leitura do cliente, storytelling estratégico e condução da decisão de compra do seguro de vida.

Serviço

Curso: Prompt do Corretor – IA para Vender Seguro de Vida

Realização: Sincor-SP

Datas: 12 e 13 de novembro de 2026, a partir das 9h.

Local: Centro de Atividades do Sincor-SP – Rua Líbero Badaró, 293, 29º andar, Centro, São Paulo (SP).

Investimento:

• Associados, colaboradores e acionistas de empresas associadas: R$ 390.

• Não associados: R$ 780.

Instrutora: Márcia Shimizu.

Inscrições: https://sincor.org.br/evento/curso-presencial-prompt-do-corretor/