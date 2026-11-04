Grupo Bradesco Seguros lança Seguros Friday 2026 com descontos de até 50% e benefícios exclusivos

Campanha acontece em novembro e reúne condições especiais em diversas linhas de produtos, além de vantagens em pontos Livelo – O Grupo Bradesco Seguros realiza em novembro mais uma edição da Seguros Friday, campanha nacional que reúne condições exclusivas para a contratação de produtos e serviços de proteção. Voltada a pessoas físicas e jurídicas, a iniciativa contempla descontos especiais e acúmulo de pontos Livelo em diferentes segmentos, incluindo Auto, Residencial, Empresarial, Vida, Saúde, Dental, Capitalização e Previdência.

“A Seguros Friday é uma oportunidade de fortalecer a cultura de proteção no Brasil e contribuir para reduzir a lacuna de cobertura securitária. Ainda temos uma parcela significativa da população sem acesso a seguros, seja por falta de conhecimento ou pela percepção de que esses produtos não cabem no orçamento. Com a campanha, queremos mostrar que existem soluções para diferentes necessidades e momentos da vida, oferecendo condições especiais que incentivem mais brasileiros a incluir o seguro em seu planejamento financeiro”, destaca Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Com a ação promocional, o Grupo Bradesco Seguros reforça seu compromisso com a disseminação da cultura de proteção e do planejamento financeiro, oferecendo oportunidades para que pessoas e empresas tenham acesso a soluções voltadas à segurança, ao patrimônio, à saúde e ao bem-estar. Para conferir todas as ofertas, basta acessar o hotsite exclusivo da Seguros Friday ou procurar um dos mais de 50 mil corretores parceiros da companhia em todo o território nacional.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.

Foto: Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.