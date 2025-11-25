Curso de Seguro Garantia lidera acessos na Plataforma EAD Seg News

O curso “Seguro Garantia – Fundamentos, Conceitos e Prática”, ministrado pelo especialista Rogério Gonçalves, consolidou-se como um dos conteúdos mais procurados da Plataforma EAD Seg News em 2024.

A crescente busca por capacitação no segmento reflete o avanço do Seguro Garantia no mercado brasileiro e a necessidade de profissionais preparados para atuar em um ambiente regulatório e operacional cada vez mais técnico.

➡ Assine o Curso

Rogério Gonçalves possui trajetória consolidada no setor, com formação em Administração, MBA em Engenharia Econômico-Financeira e Mestrado em Economia Empresarial.

O executivo atuou em posições estratégicas em companhias como HDI Global Seguros, AXA Seguros, Argo Seguros, Fator Seguradora e Áurea Seguradora, além de participar de comitês de decisão envolvendo as áreas Comercial, Resseguro, Compliance e hubs internacionais de grupos multinacionais.



Sua experiência inclui ainda a liderança de equipes técnicas e operacionais e a atuação em processos de startup de seguradoras especializadas.

O programa do curso aborda conceitos essenciais do Seguro Garantia, incluindo histórico, legislação, modalidades, classificação de tomadores, subscrição, análise documental, especificidades de grandes projetos e procedimentos relacionados ao sinistro.

O conteúdo é direcionado a profissionais de seguradoras, resseguradoras, corretoras de seguros, advogados e gestores de riscos de empresas públicas e privadas.

A procura pelo curso também acompanha um momento importante para o setor: o lançamento do livro “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil”, obra que revisita a evolução do produto no país e reforça sua relevância para a economia e para a gestão de riscos de grandes contratos.

O livro, que já está disponível para aquisição, tornou-se uma referência complementar para alunos da plataforma e para profissionais que buscam aprofundamento técnico e histórico sobre o tema.

➡ Compre o Livro

Com a ampliação do interesse pelo Seguro Garantia, a Plataforma EAD Seg News segue fortalecendo seu compromisso com a formação de profissionais do mercado, oferecendo cursos atualizados e ministrados por especialistas de destaque no setor.

A plataforma reúne conteúdos sobre diversos ramos de seguros, garantindo formação contínua e alinhada às práticas mais atuais do mercado.

➡ Conheça a Plataforma