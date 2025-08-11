CSP-MG promove curso sobre Técnicas de Vendas para Seguros de Vida

Nos dias 2 e 3 de setembro, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realizará o curso “Técnicas de Vendas para Seguros de Vida: da Objeção à Conversão”, totalmente online e ao vivo, das 9h às 11h. A capacitação é voltada aos corretores de seguros que desejam ampliar resultados e adotar estratégias eficazes para comercializar o produto.

O treinamento será ministrado pelo professor Renato Gonçalves, da Escola de Negócios e Seguros (ENS), corretor de seguros há mais de 20 anos, especialista em Gestão, Marketing e Vendas Consultivas, mentor com formação em Paris (França) e sócio-diretor da Movida Consultoria.

De acordo com o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, o curso foi pensado para oferecer aos profissionais ferramentas práticas e conhecimento estratégico voltados à venda consultiva. “É uma oportunidade de aprimorar técnicas, fortalecer a credibilidade no mercado e construir uma carteira sólida, com ganhos recorrentes. A capacitação é tanto para quem já atua com seguros de vida quanto para os que desejam ingressar neste mercado promissor”, ressalta.

O conteúdo abordará fundamentos da venda consultiva, estratégias de marketing digital, relacionamento com o cliente, planejamento de vendas, cross-selling, técnicas para superar objeções, funil de vendas, pós-venda, entre outros tópicos essenciais ao segmento.

As inscrições já estão abertas. O investimento é de R$ 120,00 e inclui certificado emitido pela Escola de Negócios e Seguros e pelo CSP-MG. Para participar, o interessado deve preencher o formulário disponível em https://forms.gle/YiAhechFu7bSVsc7A, efetuar o pagamento via PIX chave 12890084000165 e encaminhar o comprovante pelo Whatsapp: (31) 9358-0636, indicando o nome completo do inscrito.

Foto: Renato Gonçalves, professor da ENS e corretor de seguros, vai ministrar o treinamento online nos dias 2 e 3 de setembro