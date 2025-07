CSP-MG impulsiona capacitação no setor com curso voltado à venda de seguros e planos de saúde

Nos dias 8 e 9 de julho, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS), realizou o curso “Técnicas de Vendas para Seguros e Planos de Saúde”, reforçando o compromisso da entidade com a qualificação técnica e o desenvolvimento profissional do mercado. A capacitação foi conduzida pelo professor e corretor de seguros Leandro Giroldo.

Com conteúdo voltado a corretores e profissionais que atuam com planos e seguros de saúde – tanto no atendimento a pessoas físicas quanto jurídicas –, o curso abordou temas como marketing digital, planejamento de vendas, funil de vendas, vendas consultivas, relacionamento com o cliente, pós-venda estratégico, entre outros tópicos fundamentais para o aprimoramento das técnicas comerciais no setor.

“O CSP-MG tem como missão fomentar o desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas, e uma das nossas prioridades é oferecer cursos com aplicação prática e imediata, que agreguem valor ao dia a dia do corretor. Essa parceria com a ENS é fundamental para seguirmos promovendo capacitação de qualidade e conteúdo relevante”, afirmou o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

Durante os dois dias de curso, os participantes puderam interagir com o instrutor e compartilhar experiências do cotidiano comercial, o que tornou a troca de conhecimento ainda mais enriquecedora. A aula atraiu profissionais de diversas regiões do estado e do país, reforçando o alcance da ação.

Para o diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, que acompanhou todo o curso, a experiência superou as expectativas. “Este curso marca a participação do CSP-MG no cumprimento de sua missão de promover o desenvolvimento dos seguros de pessoas, com ênfase na saúde suplementar. A aula foi muito dinâmica, com conteúdo atualizado e aplicável, que certamente contribuirá para o crescimento profissional dos participantes. Agradecemos à ENS pela parceria e a todos os alunos pela presença e engajamento”, ressaltou.

Entre os depoimentos recebidos ao fim do curso, destacam-se comentários que reforçam a importância do treinamento. “Foi um curso excelente. O professor nos trouxe várias dicas valiosas. Valeu muito a pena”, disse o corretor Davi Marques da Silva. Já o corretor Ângelo José Madureira destacou: “Foi muito valioso. Conteúdo claro, direto e útil no dia a dia.”

Para Aparecida de Santana Costa, da Álvaro Santi Corretora de Seguros, a experiência foi igualmente positiva: “Muito obrigada! Foi excelente.” Davi Rafael Miret Mello, da MQ Brasil Corretora de Seguros, afirmou que “o curso foi extremamente enriquecedor para quem atua no mercado de saúde suplementar. Trouxe ensinamentos fundamentais sobre como prestar uma consultoria ética, estratégica e centrada nas necessidades do cliente. A abordagem prática facilitou a aplicação no dia a dia da corretagem.”

A iniciativa faz parte do calendário de capacitação do CSP-MG, em comemoração aos 15 anos da entidade, e está alinhada ao propósito de promover ações que contribuam para o fortalecimento e valorização dos profissionais do setor.

Parte do valor arrecadado com as inscrições será revertida à Campanha do Agasalho, promovida pelo SindSeg MG/GO/MT/DF, com o apoio do CSP-MG e de entidades do mercado, reforçando o compromisso do Clube com a responsabilidade social.

O próximo curso de capacitação do CSP-MG será realizado nos dias 2 e 3 de setembro, também no formato online e ao vivo, com o tema “Técnicas de Vendas para Seguro de Vida”. Em breve, mais informações no site da entidade: www.cspmg.com.br.