Bradesco Seguros oferece mais de 40 cursos online gratuitos, focados em Saúde, para capacitação de corretores em sua plataforma Universeg

Vendas, saúde e regulamentação estão entre as categorias de cursos à escolha dos profissionais – Com uma ampla gama de planos de saúde, com diferentes perfis e para diversos públicos, a capacitação de corretores de seguros se faz uma ferramenta competitiva na hora de conquistar novos clientes. Pensando nisso, a Bradesco Seguros conta com a Universeg – Universo do Seguro, plataforma focada na capacitação técnica e profissional de corretores e parceiros, com diversos cursos sobre os temas ligados ao universo do seguro. São conteúdos educativos exclusivos, todos gratuitos e disponíveis para os corretores cadastrados no Portal de Negócios da Bradesco Seguros.

Na categoria Saúde, atualmente há a oferta de mais de 40 cursos, incluindo aulas sobre o mercado de saúde suplementar, os planos SPG (Seguros para Pequenos Grupos) da Bradesco Saúde, as ferramentas que facilitam o corretor na venda dos planos da operadora e a opção de baixar e imprimir folhetos dos planos da Bradesco Saúde, entre outras opções. “A Universeg tem o propósito de oferecer aos corretores de saúde todas as oportunidades de aprimoramento profissional para se destacarem no setor”, reforça Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

A plataforma disponibiliza outros temas estratégicos para formação do profissional, entre eles os temas da categoria Venda Consultiva da Universeg: Gestão da carteira, certificação profissional, vendas em ambientes digitais, construção de marca para fazer negócios via redes sociais e inteligência comercial, por exemplo. Já assuntos do ramo regulatório, como LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e práticas de conduta no relacionamento com clientes também estão entre as ofertas da Plataforma Universeg.

“A Bradesco Saúde busca esse aprimoramento constante da parceria com assessorias e corretores. Nosso papel com a Universeg é facilitar e promover a ampliação do conhecimento e permitir uma venda ainda mais próxima e eficiente para corretores. A partir de uma experiência interativa e de fácil uso, a plataforma torna a jornada do corretor ainda mais amigável, ágil, completa e estratégica para seus clientes”, complementa Bitter.

Foto: Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.